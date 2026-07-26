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Верховный Суд: неточность в апелляционном требовании не является основанием для отказа в открытии производства

12:43, 26 июля 2026 56
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Верховный Суд сделал важный вывод относительно открытия апелляционного производства.
Верховный Суд: неточность в апелляционном требовании не является основанием для отказа в открытии производства
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Неточность формулировки апелляционного требования с учетом компетенции суда апелляционной инстанции (ч. 2 ст. 404 УПК) не препятствует суду решить вопрос об открытии апелляционного производства. Такой вывод сделала коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС по делу № 285/3433/24.

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Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал обвиняемую виновной и осудил по ч. 1 ст. 367 УК Украины. Защитник в интересах обвиняемой подал на этот приговор апелляционную жалобу, которую судья-докладчик апелляционного суда оставила без движения и предоставила срок для устранения выявленных в ней недостатков, указав, что жалоба не содержит конкретных требований и какого-либо обоснования незаконности либо необоснованности обжалуемого решения. В установленный срок защитник подал в суд апелляционной инстанции заявление об устранении недостатков, в котором указал, что поданная им апелляционная жалоба содержала конкретизированную ссылку на положения УПК, требования, обоснование и позицию стороны защиты. Судья-докладчик на основании п. 1 ч. 3 ст. 399 УПК возвратила защитнику апелляционную жалобу в связи с неустранением выявленных недостатков. Защитник не согласился с таким решением судьи и обратился с кассационной жалобой.

Позиция КУС ВС

Определение судьи апелляционного суда отменено, назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей КУС указала, что при определении того, выполнило ли лицо, подающее жалобу, требования ст. 396 УПК, апелляционный суд должен учитывать требования статей 22, 26 УПК, которые предусматривают, что стороны уголовного производства свободны в использовании своих прав, а суд разрешает лишь вопросы, вынесенные на его рассмотрение сторонами. Тот факт, что сторона не указала в своей жалобе определенные доводы либо изложила их таким образом, что апелляционный суд из текста обжалуемого решения и поданной жалобы усматривает их необоснованность, согласно положениям УПК не может считаться недостатком апелляционной жалобы в значении норм, предусмотренных статьями 396, 399 УПК. То, какие именно вопросы сторона уголовного процесса выносит на рассмотрение суда, а также принятия какого решения требует, относится к ее дискреционным полномочиям, и использование этих полномочий по собственному усмотрению лицом, подающим апелляционную жалобу, не может расцениваться как такой недостаток апелляционной жалобы, который является основанием для ее возврата. Все доводы апелляционной жалобы должны быть разрешены по результатам апелляционного пересмотра, а требования апелляционной жалобы с точки зрения их убедительности и (или) обоснованности не могут анализироваться на стадии открытия производства.

Коллегия судей КУС отметила, что неточность формулировки апелляционного требования с учетом компетенции суда апелляционной инстанции (ч. 2 ст. 404 УПК) не препятствовала суду решить вопрос об открытии апелляционного производства.

С постановлением коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 09.06.2026 по делу № 285/3433/24 (производство № 51-2976км25) можно ознакомиться по ссылке.

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