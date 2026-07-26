Не отримали судову повістку поштою: як перевірити інформацію про справу

Перевірити інформацію про справу модна декількома способами.

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Учасникам судових справ важливо своєчасно отримувати інформацію про дату, час і місце судового засідання. Водночас поштове повідомлення не завжди є єдиним способом дізнатися про рух справи. Про це нагадало Територіальне управління ДСА України в Одеській області.

Актуальну інформацію можна перевірити самостійно за допомогою сервісу «Стан розгляду справ» на офіційному вебпорталі судової влади України. Для пошуку достатньо зазначити номер справи, найменування суду або інші доступні дані.

Учасники справ, зареєстровані в підсистемі «Електронний суд», можуть отримувати процесуальні документи та повідомлення в електронному кабінеті. Це дає можливість оперативно відстежувати рух справи та не залежати виключно від поштового зв’язку.

«Також рекомендуємо своєчасно повідомляти суд про зміну адреси проживання, номера телефону чи адреси електронної пошти. Актуальні контактні дані допомагають забезпечити належне інформування учасників судового процесу», — заявили у ДСА.

Також там нагадали, що суд здійснює розгляд конкретних справ і надсилає процесуальні документи їх учасникам.

Інформацію про роботу судів, контакти та доступні електронні сервіси можна знайти на офіційному вебпорталі судової влади України.

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