Адвокатів зобов'язали «здавати» колег за порушення закону: нові правила у США
Урядові адвокати США мають етичний обов’язок повідомляти про порушення закону, вчинені іншими державними службовцями, якщо такі дії можуть завдати «істотної шкоди» державним органам. Про це йдеться в новому етичному висновку Американської асоціації юристів (ABA).
«Довіра до держави залежить від того, чи сама вона дотримується закону», — зазначив Постійний комітет ABA з питань етики та професійної відповідальності.
Новий висновок оприлюднили на тлі посиленої уваги до діяльності урядових юристів і численних судових спорів.
В ABA зазначили, що вперше роз’яснили, як відповідне правило професійної етики застосовується саме до урядових адвокатів.
Згідно з рекомендаціями, юрист насамперед повинен повідомити про порушення всередині відомства, якщо державний службовець порушив закон або використав службове становище всупереч закону, завдавши шкоди своїй установі.
Якщо ж таке повідомлення «не призведе до належної реакції», адвокат може звернутися до «відповідного органу» поза межами установи, не порушуючи вимог щодо конфіденційності.
На цьому тлі Міністерство юстиції США у березні запропонувало нове правило, яке дозволило б генеральному прокурору переглядати скарги щодо професійних порушень чинних і колишніх юристів відомства та просити дисциплінарні органи штатів призупинити власні розслідування.
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