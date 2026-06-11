Кабинет Министров при поддержке БЭБ и СБУ планирует выводить бизнес из тени

Правительство создало рабочую группу для борьбы с теневой экономикой.

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На фоне вызовов военного времени и необходимости наполнения бюджета, Кабинет Министров Украины прибег к новым шагам для детенизации экономики. Постановление № 733 от 5 июня 2026 года утверждает новую государственную стратегию полной детенизации экономики. Создание специализированной Межведомственной рабочей группы свидетельствует о переходе к единому координационному механизму.

Состав группы

Именно межведомственная группа, созданная в соответствии с приложением к Постановлению №733, получила главную роль в формировании и координации решений в сфере вывода бизнеса из тени.

Сопредседателями Группы определены Премьер-министр Украины и Министр финансов, что фактически придает ее решениям значительный политический вес и обеспечивает высокий уровень их имплементации в системе государственного управления.

В состав Межведомственной группы входят представители ключевых министерств, в частности Министерства экономики, Министерства юстиции, Министерства социальной политики и Министерства цифровой трансформации.

Отдельный блок участников представляет силовой сектор, в частности Бюро экономической безопасности, Служба безопасности Украины, Национальная полиция и Государственная пограничная служба.

Также к работе привлечены контролирующие органы, среди которых Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Государственная служба финансового мониторинга и Государственная служба Украины по вопросам труда.

Парламентский надзор обеспечивают руководители профильных комитетов Верховной Рады Украины по вопросам финансов и бюджета.

Такая структура, по теории правительства, позволит обеспечить межведомственную координацию на высоком уровне и обходить бюрократические паузы при согласовании документов.

От анализа к законотворчеству

Основной задачей Группы является координация действий по разработке проектов нормативно-правовых актов для детенизации. Это означает, что именно здесь будут формироваться новые налоговые и таможенные правила.

Полномочия Группы включают:

Изучение уровня теневой экономике в разрезе отдельных видов деятельности. Речь идет не об общих оценках масштаба «тени», а о сегментированном анализе — по отраслям, рынкам и типам операций. Вместо универсальных ограничений или массовых проверок власть сможет определять именно те сектора, где уровень уклонения от налогообложения, контрабанды или использования неофициальной занятости является наиболее критическим.

Определение причин, сдерживающих процессы детенизации.

Подачу Кабмину рекомендаций, которые могут быть реализованы через правительственные решения.

Процедуры

Основной формой работы группы определены заседания, которые могут проводиться как очно, так и в дистанционном формате. Решения принимаются простым большинством голосов.

Для выполнения поставленных задач группа наделена правом получать информацию от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности. Это позволяет оперативно собирать данные для анализа теневых процессов в различных секторах экономики.

К работе группы могут привлекаться независимые эксперты, ученые, представители бизнес-ассоциаций и профильных общественных организаций. Ожидается, что это будет способствовать формированию более сбалансированных решений в сфере налоговой политики, контроля за оборотом товаров и легализации экономической деятельности.

Для проработки отдельных направлений деятельности предусмотрено создание постоянных или временных рабочих подгрупп. Они смогут сосредоточиться на узкопрофильных вопросах, в частности борьбе с нелегальной занятостью, контрабандой, уклонением от уплаты налогов, незаконным оборотом подакцизных товаров и другими проявлениями теневой экономики.

Организационное обеспечение деятельности группы возложено на Министерство финансов Украины. Именно Минфин будет отвечать за координацию работы, подготовку материалов к заседаниям и сопровождение выполнения принятых решений, фактически выступая ключевым координатором государственной политики в сфере детенизации экономики.

Несмотря на задекларированные намерения борьбы с теневой экономикой, Положение содержит и определенные риски. Многие задачи Группы, такие как анализ теневой экономики, борьба с нарушениями, уже являются прямыми обязанностями БЭБ или ГНС. Существует риск создания «надстройки», которая будет лишь замедлять реальную работу.

Положение не содержит количественных показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы Группы. Подготовка предложений — это процесс, который может длиться долго без реального результата.

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