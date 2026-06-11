Как увеличить пенсионный стаж – ПФУ разъяснил механизм доплаты за прошлые годы

Речь идет об альтернативном способе приобретения страхового стажа, если его недостаточно для назначения пенсии.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области разъяснило порядок доплаты к минимальному страховому взносу за предыдущие периоды, что позволяет увеличить страховой стаж для назначения пенсии.

Что такое доплата и для чего она нужна

Доплата к минимальному страховому взносу за прошлый период является одним из альтернативных способов приобретения страхового стажа в системе общеобязательного государственного социального страхования в случае, если его не хватает для назначения пенсии.

Кто может воспользоваться

Этим механизмом могут воспользоваться застрахованные лица, которые официально работали или работают, но за определенные периоды их страховой взнос в Пенсионный фонд Украины был меньше минимального. Норма регулируется статьей 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 № 1058.

Как подать заявление

Лицо, решившее воспользоваться этим вариантом, должно обратиться лично в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать заявление дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Важные условия доплаты

доплата осуществляется начиная с 1 января 2004 года и только за те месяцы, в которых была начислена заработная плата и уплачены страховые взносы;

сумма доплаты рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, действующей на момент ее осуществления;

минимальная заработная плата устанавливается Законом Украины «О государственном бюджете Украины». По состоянию на 1 января 2026 года она составляет 8 647,00 грн, а минимальный страховой взнос — 1 902,34 грн (8 647,00 грн × 22 %).

Как проходит процедура

После получения расчета лицо самостоятельно принимает решение о целесообразности доплаты и подает в органы Пенсионного фонда соответствующие сведения о ее суммах. Формы заявления, расчета и отчетности определены Инструкцией о порядке исчисления и уплаты страхователями и застрахованными лицами взносов в ПФУ, утвержденной постановлением правления ПФУ от 19.12.2003 № 21-1 и зарегистрированной в Мин юстиции 16.01.2004 под № 64/8663.

Статистика обращений

В Пенсионном фонде отметили, что в текущем году с такими заявлениями обратились 43 человека, из них 34 уже осуществили доплату на общую сумму 457,0 тыс. грн.

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