Ветераны смогут получать скидки через QR-код — заработало приложение Защита+
Министерство по делам ветеранов сообщает о приложении «Защита+», которое объединяет программы лояльности от партнеров, карту заведений, дружественных к ветеранам, и доступ к скидкам и кэшбэку через QR-код.
Приложение создано в рамках проекта «Здесь уважают ветеранов». Оно помогает ветеранам быстро находить заведения, предприятия и сервисы, предлагающие специальные условия для ветеранского сообщества.
Что доступно в приложении
В «Защита+» пользователи могут:
- просматривать заведения-партнеры в своем городе;
- находить ближайшие локации по геолокации;
- пользоваться картой заведений с пометкой «Здесь уважают ветеранов»;
- получать скидки, кэшбэк или специальные предложения от партнеров;
- подтверждать право на льготное предложение через QR-код в приложении;
- получать push-уведомления о новых партнерах и актуальных возможностях;
- находить контакты служб поддержки, где доступны юридические консультации, психологическая помощь и другие услуги.
Как пользоваться приложением
- Загрузить «Защита+» в App Store или Google Play.
- Зарегистрироваться и подтвердить статус ветерана через «Дію».
- Выбрать город и просмотреть каталог партнерских заведений.
- Посетить заведение и показать QR-код в приложении.
- Получить скидку, кэшбэк или другие специальные условия.
Для чего создан сервис
В Минветеранов отмечают, что «Защита+» помогает ветеранам быстрее находить доступные возможности рядом с собой, а бизнесу — присоединяться к поддержке ветеранского сообщества.
Сервис продолжает развиваться, и к нему постепенно будут присоединяться новые партнеры, предложения и дополнительные возможности для пользователей.
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