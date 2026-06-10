Ветераны смогут получать скидки через QR-код — заработало приложение Защита+

Приложение показывает ближайшие партнерские точки и позволяет получать бонусы и скидки в один клик.

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Министерство по делам ветеранов сообщает о приложении «Защита+», которое объединяет программы лояльности от партнеров, карту заведений, дружественных к ветеранам, и доступ к скидкам и кэшбэку через QR-код.

Приложение создано в рамках проекта «Здесь уважают ветеранов». Оно помогает ветеранам быстро находить заведения, предприятия и сервисы, предлагающие специальные условия для ветеранского сообщества.

Что доступно в приложении

В «Защита+» пользователи могут:

просматривать заведения-партнеры в своем городе;

находить ближайшие локации по геолокации;

пользоваться картой заведений с пометкой «Здесь уважают ветеранов»;

получать скидки, кэшбэк или специальные предложения от партнеров;

подтверждать право на льготное предложение через QR-код в приложении;

получать push-уведомления о новых партнерах и актуальных возможностях;

находить контакты служб поддержки, где доступны юридические консультации, психологическая помощь и другие услуги.

Как пользоваться приложением

Загрузить «Защита+» в App Store или Google Play.

Зарегистрироваться и подтвердить статус ветерана через «Дію».

Выбрать город и просмотреть каталог партнерских заведений.

Посетить заведение и показать QR-код в приложении.

Получить скидку, кэшбэк или другие специальные условия.

Для чего создан сервис

В Минветеранов отмечают, что «Защита+» помогает ветеранам быстрее находить доступные возможности рядом с собой, а бизнесу — присоединяться к поддержке ветеранского сообщества.

Сервис продолжает развиваться, и к нему постепенно будут присоединяться новые партнеры, предложения и дополнительные возможности для пользователей.

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