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Ветераны смогут получать скидки через QR-код — заработало приложение Защита+

18:25, 10 июня 2026
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Приложение показывает ближайшие партнерские точки и позволяет получать бонусы и скидки в один клик.
Ветераны смогут получать скидки через QR-код — заработало приложение Защита+
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Министерство по делам ветеранов сообщает о приложении «Защита+», которое объединяет программы лояльности от партнеров, карту заведений, дружественных к ветеранам, и доступ к скидкам и кэшбэку через QR-код.

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Приложение создано в рамках проекта «Здесь уважают ветеранов». Оно помогает ветеранам быстро находить заведения, предприятия и сервисы, предлагающие специальные условия для ветеранского сообщества.

Что доступно в приложении

В «Защита+» пользователи могут:

  • просматривать заведения-партнеры в своем городе;
  • находить ближайшие локации по геолокации;
  • пользоваться картой заведений с пометкой «Здесь уважают ветеранов»;
  • получать скидки, кэшбэк или специальные предложения от партнеров;
  • подтверждать право на льготное предложение через QR-код в приложении;
  • получать push-уведомления о новых партнерах и актуальных возможностях;
  • находить контакты служб поддержки, где доступны юридические консультации, психологическая помощь и другие услуги.

Как пользоваться приложением

  • Загрузить «Защита+» в App Store или Google Play.
  • Зарегистрироваться и подтвердить статус ветерана через «Дію».
  • Выбрать город и просмотреть каталог партнерских заведений.
  • Посетить заведение и показать QR-код в приложении.
  • Получить скидку, кэшбэк или другие специальные условия.

Для чего создан сервис

В Минветеранов отмечают, что «Защита+» помогает ветеранам быстрее находить доступные возможности рядом с собой, а бизнесу — присоединяться к поддержке ветеранского сообщества.

Сервис продолжает развиваться, и к нему постепенно будут присоединяться новые партнеры, предложения и дополнительные возможности для пользователей.

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