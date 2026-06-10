Ветерани зможуть отримувати знижки через QR-код – запрацював застосунок Захист+

Застосунок показує найближчі партнерські локації та дозволяє отримувати бонуси й знижки в один клік.

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Міністерство у справах ветеранів повідомляє про застосунок «Захист+», який об’єднує програми лояльності від партнерів, карту дружніх до ветеранів закладів та доступ до знижок і кешбеку через QR-код.

Застосунок створено в межах проєкту «Тут шанують ветеранів». Він допомагає ветеранам і ветеранкам швидко знаходити заклади, бізнеси та сервіси, що пропонують спеціальні умови для ветеранської спільноти.

Що доступно у застосунку

У «Захист+» користувачі можуть:

переглядати заклади-партнери у своєму місті;

знаходити найближчі локації за геолокацією;

користуватися картою закладів із позначкою «Тут шанують ветеранів»;

отримувати знижки, кешбек або спеціальні пропозиції від партнерів;

підтверджувати право на пільгову пропозицію через QR-код у застосунку;

отримувати push-сповіщення про нових партнерів і актуальні можливості;

знаходити контакти служб підтримки, де доступні юридичні консультації, психологічна допомога та інші сервіси.

Як користуватися застосунком

Завантажити «Захист+» в App Store або Google Play.

Зареєструватися та підтвердити статус ветерана через «Дію».

Обрати місто та переглянути каталог партнерських закладів.

Відвідати заклад і показати QR-код у застосунку.

Отримати знижку, кешбек або інші спеціальні умови.

Для чого створено сервіс

У Мінветеранів зазначають, що «Захист+» допомагає ветеранам і ветеранкам швидше знаходити доступні можливості поруч із собою, а бізнесу — долучатися до підтримки ветеранської спільноти.

Сервіс продовжує розвиватися, і до нього поступово приєднуватимуться нові партнери, пропозиції та додаткові можливості для користувачів.

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