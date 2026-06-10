Ветерани зможуть отримувати знижки через QR-код – запрацював застосунок Захист+
Міністерство у справах ветеранів повідомляє про застосунок «Захист+», який об’єднує програми лояльності від партнерів, карту дружніх до ветеранів закладів та доступ до знижок і кешбеку через QR-код.
Застосунок створено в межах проєкту «Тут шанують ветеранів». Він допомагає ветеранам і ветеранкам швидко знаходити заклади, бізнеси та сервіси, що пропонують спеціальні умови для ветеранської спільноти.
Що доступно у застосунку
У «Захист+» користувачі можуть:
- переглядати заклади-партнери у своєму місті;
- знаходити найближчі локації за геолокацією;
- користуватися картою закладів із позначкою «Тут шанують ветеранів»;
- отримувати знижки, кешбек або спеціальні пропозиції від партнерів;
- підтверджувати право на пільгову пропозицію через QR-код у застосунку;
- отримувати push-сповіщення про нових партнерів і актуальні можливості;
- знаходити контакти служб підтримки, де доступні юридичні консультації, психологічна допомога та інші сервіси.
Як користуватися застосунком
- Завантажити «Захист+» в App Store або Google Play.
- Зареєструватися та підтвердити статус ветерана через «Дію».
- Обрати місто та переглянути каталог партнерських закладів.
- Відвідати заклад і показати QR-код у застосунку.
- Отримати знижку, кешбек або інші спеціальні умови.
Для чого створено сервіс
У Мінветеранів зазначають, що «Захист+» допомагає ветеранам і ветеранкам швидше знаходити доступні можливості поруч із собою, а бізнесу — долучатися до підтримки ветеранської спільноти.
Сервіс продовжує розвиватися, і до нього поступово приєднуватимуться нові партнери, пропозиції та додаткові можливості для користувачів.
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