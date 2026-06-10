Верховна Рада визначила дату підвищення зарплат поліції та ДСНС – коли зростуть виплати

Виплати поліцейським і рятувальникам становитимуть не менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон про осучаснення грошового забезпечення поліцейських та рятувальників (законопроєкт № 6506-1), яким встановлено мінімальний рівень виплат — не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Закон передбачає, що грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту із розрахунку на місяць не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

До складу грошового забезпечення тепер входять посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, надбавка за вислугу років, премії та інші види виплат, визначені Кабінетом Міністрів.

Окремо визначено, що поліцейські, які проходять службу за кордоном, отримуватимуть виплати в національній валюті та додаткову винагороду в іноземній валюті за встановленими урядом нормами.

Для відряджених та прикомандированих до інших органів державної влади порядок виплат визначатиметься Кабінетом Міністрів.

Також передбачено індексацію виплат.

Застосування нових умов грошового забезпечення планується з 1 січня 2027 року.

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