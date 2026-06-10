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Для конспірації використовував емодзі: судили чоловіка, який у Viber публікував маршрути ТЦК

18:07, 10 червня 2026
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На Полтавщині суд ухвалив вирок за перешкоджання діяльності ЗСУ.
Для конспірації використовував емодзі: судили чоловіка, який у Viber публікував маршрути ТЦК
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Кобеляцький районний суд Полтавської області 5 червня ухвалив вирок у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України під час особливого періоду.

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Судом встановлено, що обвинувачений, працівник підприємства «Кременчуцька птахофабрика», протягом 2025–2026 років через публічний чат у месенджері Viber систематично поширював інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів та перебування військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських.

Такі повідомлення використовувалися для попередження учасників чату про місця проведення мобілізаційних заходів під час дії воєнного стану. Для конспірації використовував умовні слова «Зелені» та «Сині», емодзі тощо.

У ході судового розгляду було затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим. Обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Вироком суду обвинуваченому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас на підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на один рік. На цей період він зобов'язаний періодично з'являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію мобільного телефону Redmi Note 13, який використовувався для вчинення кримінального правопорушення, та передав його у дохід держави.

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суд Полтава ТЦК

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