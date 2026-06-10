Неофіційно працевлаштований інструктором канатного парку підліток зірвався з 8-метрової висоти – підприємиця намагалася оскаржити 3-річне обмеження волі

Апеляційний суд погодився з висновками першої інстанції щодо відповідальності власниці мотузкового парку за порушення правил охорони праці.

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Житомирський апеляційний суд залишив у силі вирок щодо порушення законодавства про працю та правил охорони праці, що призвело до смерті неповнолітнього

Обставини справи

Вироком Звягельського міськрайонного суду Житомирської області від фізичну особу-підприємця визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 172 та частиною другою статті 271 Кримінального кодексу України.

Так, обвинувачена, здійснюючи підприємницьку діяльність на атракціоні «Мотузковий парк «Тарзан» у міському парку культури та відпочинку в місті Звягель Житомирської області, у порушення вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про охорону праці» та інших нормативно-правових актів, без укладення трудового договору в письмовій формі, без отримання згоди одного з батьків, без попереднього медичного огляду, без ведення спеціального обліку працівників, які не досягли вісімнадцяти років, та без розроблення необхідних інструкцій з охорони праці, фактично допустила неповнолітнього до виконання робіт інструктора на атракціоні.

Неповнолітній, виконуючи обов’язки інструктора, під час супроводження відвідувача атракціону, внаслідок вислизання тандем-каретки з тросу на висоті 8,6 метра, впав на бетонні плити. Внаслідок падіння він отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя, у вигляді поєднаної тупої травми голови, тулуба та кінцівок з переломом кісток черепа, крововиливами та розмозженням мозкової речовини, які призвели до смерті.

Обвинувачена не розробила та не затвердила інструкції з охорони праці, не організувала безпечне виконання робіт, не забезпечила належний контроль за технічним станом обладнання підвищеної небезпеки та допустила неповнолітнього до робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці.

Суд першої інстанції, дослідивши показання потерпілої (матері неповнолітнього), свідків-інструкторів, які також працювали неофіційно, протоколи огляду місця події, висновки судово-медичних експертиз, відеозаписи, слідчі експерименти та інші докази, встановив фактичне працевлаштування неповнолітнього, виконання ним трудових функцій інструктора та порушення обвинуваченою вимог законодавства про працю та охорону праці.

Що вирішив суд

Житомирський апеляційний суд апеляційну скаргу обвинуваченої залишив без задоволення, а вирок Звягельського міськрайонного суду Житомирської області — без змін.

Суд апеляційної інстанції визнав, що суд першої інстанції повно, всебічно та неупереджено дослідив обставини справи, дав належну оцінку доказам, правильно кваліфікував дії обвинуваченої за частиною другою статті 172 Кримінального кодексу України (грубе порушення законодавства про працю) та частиною другою статті 271 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони праці, що спричинило тяжкі наслідки, зокрема смерть потерпілого).

Суд першої інстанції призначив обвинуваченій таке покарання:

за частиною другою статті 172 Кримінального кодексу України — штраф у розмірі 85 000 гривень з подальшим звільненням від призначеного покарання у зв’язку із закінченням строків давності (частина 5 статті 74 Кримінального кодексу України);

за частиною другою статті 271 Кримінального кодексу України — обмеження волі строком на 3 роки з позбавленням права займати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями та забезпеченням безпечних умов виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також пов’язані з законодавством про охорону праці, строком на 3 роки.

На підставі статті 75 Кримінального кодексу України обвинувачену звільнено від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки та покладенням обов’язків періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої (матері загиблого) і стягнув з обвинуваченої 22 375 гривень матеріальної шкоди та 500 000 гривень моральної шкоди.

Апеляційний суд послався на правову позицію, викладену в постанові Пленуму Верховного Суду № 7 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва», відповідно до якої суб’єктом злочину, передбаченого статтею 271 Кримінального кодексу України, може бути громадянин — суб’єкт підприємницької діяльності, який зобов’язаний забезпечувати безпечні умови праці.

Суд також визнав обґрунтованим призначене покарання, рішення про звільнення від відбування основного покарання з випробуванням та часткове задоволення цивільного позову потерпілої.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення.

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