Неофициально нанятый в качестве инструктора канатного парка подросток сорвался с 8-метровой высоты — предпринимательница пыталась обжаловать 3-летнее ограничение свободы

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции относительно ответственности владелицы канатного парка за нарушение правил охраны труда.

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Житомирский апелляционный суд оставил в силе приговор о нарушении трудового законодательства и правил охраны труда, повлекшем смерть несовершеннолетнего

Обстоятельства дела

Приговором Звягельского горрайонного суда Житомирской области физическое лицо-предприниматель признано виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 172 и частью второй статьи 271 Уголовного кодекса Украины.

Так, обвиняемая, осуществляя предпринимательскую деятельность на аттракционе «Веревочный парк «Тарзан» в городском парке культуры и отдыха в городе Звягель Житомирской области, в нарушение требований Кодекса законов о труде Украины, Закона Украины «Об охране труда» и других нормативно-правовых актов, без заключения трудового договора в письменной форме, без получения согласия одного из родителей, без предварительного медицинского осмотра, без ведения специального учета работников, не достигших восемнадцати лет, и без разработки необходимых инструкций по охране труда, фактически допустила несовершеннолетнего к выполнению работ инструктора на аттракционе.

Несовершеннолетний, исполнявший обязанности инструктора, во время сопровождения посетителя аттракциона в результате соскальзывания тандем-каретки с троса на высоте 8,6 метра упал на бетонные плиты. В результате падения он получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, в виде сочетанной тупой травмы головы, туловища и конечностей с переломом костей черепа, кровоизлияниями и размозжением мозговой ткани, которые привели к смерти.

Обвиняемая не разработала и не утвердила инструкции по охране труда, не организовала безопасное выполнение работ, не обеспечила надлежащий контроль за техническим состоянием оборудования повышенной опасности и допустила несовершеннолетнего к работам с вредными и опасными условиями труда.

Суд первой инстанции, изучив показания потерпевшей (матери несовершеннолетнего), свидетелей-инструкторов, которые также работали неофициально, протоколы осмотра места происшествия, заключения судебно-медицинских экспертиз, видеозаписи, следственные эксперименты и другие доказательства, установил факт трудоустройства несовершеннолетнего, выполнение им трудовых функций инструктора и нарушение обвиняемой требований законодательства о труде и охране труда.

Что решил суд

Житомирский апелляционный суд апелляционную жалобу обвиняемой оставил без удовлетворения, а приговор Звягельского горрайонного суда Житомирской области — без изменений.

Суд апелляционной инстанции признал, что суд первой инстанции полно, всесторонне и беспристрастно рассмотрел обстоятельства дела, дал надлежащую оценку доказательствам, правильно квалифицировал действия обвиняемой по части второй статьи 172 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение законодательства о труде) и части второй статьи 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны труда, повлекшее тяжкие последствия, в частности смерть потерпевшего).

Суд первой инстанции назначил обвиняемой следующее наказание:

по части второй статьи 172 Уголовного кодекса Украины — штраф в размере 85 000 гривен с последующим освобождением от назначенного наказания в связи с истечением срока давности (часть 5 статьи 74 Уголовного кодекса Украины);

по части второй статьи 271 Уголовного кодекса Украины — ограничение свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями и обеспечением безопасных условий выполнения работ с повышенной опасностью, а также связанные с законодательством об охране труда, сроком на 3 года.

На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины обвиняемая освобождена от отбывания основного наказания с испытательным сроком 2 года и возложением обязанностей периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей (матери погибшего) и взыскал с обвиняемой 22 375 гривен в качестве возмещения материального ущерба и 500 000 гривен в качестве возмещения морального ущерба.

Апелляционный суд сослался на правовую позицию, изложенную в постановлении Пленума Верховного Суда № 7 «О практике применения судами Украины законодательства по делам о преступлениях против безопасности производства», в соответствии с которой субъектом преступления, предусмотренного статьей 271 Уголовного кодекса Украины, может быть гражданин — субъект предпринимательской деятельности, который обязан обеспечивать безопасные условия труда.

Суд также признал обоснованным назначенное наказание, решение об освобождении от отбывания основного наказания с испытательным сроком и частичное удовлетворение гражданского иска потерпевшей.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента его оглашения.

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