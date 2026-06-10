  1. В Украине

Квартира и два элитных внедорожника: ВАКС взыскал активы экс-руководителя ТЦК Мирослава Волкова

13:55, 10 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов, которые в период 2022-2024 годов приобрел бывший начальник Кременчугского РТЦК и СП.
Квартира и два элитных внедорожника: ВАКС взыскал активы экс-руководителя ТЦК Мирослава Волкова
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов бывшего начальника Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослава Волкова.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Иск был подан на основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным НАПК, в период 2022–2024 годов должностное лицо через третьих лиц приобрело квартиру в Кременчуге и два элитных внедорожника, один из которых впоследствии был отчужден. Анализ доходов, расходов и имущественного состояния экс-руководителя ТЦК, его семьи и связанных лиц показал, что законных источников для приобретения этих активов недостаточно.

В настоящее время суд постановил взыскать в доход государства стоимость необоснованных активов в размере почти 3 млн грн:

  • квартиру в клубном доме;
  • автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO;
  • стоимость автомобиля TOYOTA RAV-4 и доход, полученный от его отчуждения.

Решение ВАКС пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного текста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАПК ВАКС ТЦК

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд разрешил обжаловать долг по ЕСВ 5-летней давности: возвращение письма из почты не лишает права на иск

Война, обстрелы и отсутствие света: является ли это уважительной причиной пропуска судебных сроков.

Верховный Суд не разрешил выселение военного пенсионера, который 20 лет проживал в бывшем медпункте

ВС подтвердил, что формальный статус помещения как нежилого не исключает возможности признания его жильём, если лицо фактически проживает там длительное время и имеет достаточную связь с этим помещением.

Когда договор, заключенный одним из супругов без согласия второго, может быть признан недействительным — позиция ВС

Суд отказал в отмене сделки, указав, что действует презумпция согласия супругов и отсутствуют основания для ее опровержения.

Украинцы сталкиваются с трудностями при расторжении брака, если один из супругов находится на фронте или в плену

Пребывание одного из супругов на фронте или в плену не делает расторжение брака невозможным, однако требует от суда обеспечения его процессуальных прав и соблюдения стандартов справедливого суда.

Кабмин изменил правила проживания во временном жилье: неработающих ВПЛ могут выселить

Правительство уточнило порядок проживания ВПЛ в местах временного проживания, в частности условия договоров, мониторинг и основания для выселения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]