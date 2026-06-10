Квартира и два элитных внедорожника: ВАКС взыскал активы экс-руководителя ТЦК Мирослава Волкова

Коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов, которые в период 2022-2024 годов приобрел бывший начальник Кременчугского РТЦК и СП.

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Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов бывшего начальника Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослава Волкова.

Иск был подан на основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным НАПК, в период 2022–2024 годов должностное лицо через третьих лиц приобрело квартиру в Кременчуге и два элитных внедорожника, один из которых впоследствии был отчужден. Анализ доходов, расходов и имущественного состояния экс-руководителя ТЦК, его семьи и связанных лиц показал, что законных источников для приобретения этих активов недостаточно.

В настоящее время суд постановил взыскать в доход государства стоимость необоснованных активов в размере почти 3 млн грн:

квартиру в клубном доме;

автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO;

стоимость автомобиля TOYOTA RAV-4 и доход, полученный от его отчуждения.

Решение ВАКС пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного текста.

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