Квартира и два элитных внедорожника: ВАКС взыскал активы экс-руководителя ТЦК Мирослава Волкова
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов бывшего начальника Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослава Волкова.
Иск был подан на основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро Украины.
По данным НАПК, в период 2022–2024 годов должностное лицо через третьих лиц приобрело квартиру в Кременчуге и два элитных внедорожника, один из которых впоследствии был отчужден. Анализ доходов, расходов и имущественного состояния экс-руководителя ТЦК, его семьи и связанных лиц показал, что законных источников для приобретения этих активов недостаточно.
В настоящее время суд постановил взыскать в доход государства стоимость необоснованных активов в размере почти 3 млн грн:
- квартиру в клубном доме;
- автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO;
- стоимость автомобиля TOYOTA RAV-4 и доход, полученный от его отчуждения.
Решение ВАКС пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного текста.
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