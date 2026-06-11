Украина перестраивает таможню изнутри: появятся таможенные детективы, проверки на полиграфе и новые социальные гарантии

Внутри таможни создают силовой антикоррупционный блок.

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Любые прогрессивные правила для бизнеса останутся только на бумаге, если институция, которая их внедряет, не изменится сама. Именно поэтому правительственный проект нового Таможенного кодекса № 15295 фокусируется не только на упрощении процедур для предпринимателей, но и на перестройке таможенной службы изнутри. Главная цель — превратить ее из классического фискального органа в прозрачную сервисно-правоохранительную структуру европейского образца.

«Судебная юридическая газета» продолжает детальный разбор правительственного проекта. В новом цикле материалов мы проанализировали реформу в отношении общих правил и сроков, как и когда состоится переход на европейскую модель, новых инструментов для бизнеса и реформы таможни изнутри.

Оплата труда таможенников

С целью минимизации коррупционных рисков и профессионализации службы, проект Кодекса пересматривает систему оплаты труда и социальные гарантии работников таможни.

Проект устанавливает прямую зависимость должностного оклада от прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Так, в аппарате ГТС оклад не может быть менее 14 размеров ПМ, в территориальных органах оклад не может быть менее 12 размеров ПМ, спецподразделение детективов: оклад не может быть менее 20 размеров ПМ.

В структуру выплат также входят надбавки за выслугу лет, специальное звание, квалификацию и выполнение KPI (ключевых показателей эффективности). Отдельно предусмотрена командная премия (до 30% фонда оклада) и ежегодная помощь на оздоровление.

Меры социальной защиты

Проект нового Таможенного кодекса предусматривает пакет социальных гарантий для работников таможенных органов, направленный на повышение социальной защиты и привлекательности службы.

В частности, документом предусматривается совершенствование жилищного обеспечения. Должностные лица таможни смогут получать служебное жилье или пользоваться льготными кредитами для строительства либо приобретения жилья. В случае перевода в другую местность жилье должно предоставляться без промедления.

Отдельный блок гарантий касается медицинского обеспечения. Для работников таможенных органов и членов их семей вводится обязательное медицинское страхование, которое будет финансироваться за счет государственного бюджета.

Также проект определяет подходы к пенсионному обеспечению. Для большинства таможенников будут применяться нормы законодательства о государственной службе, тогда как для работников специализированных подразделений — в частности детективов — предусмотрено применение специальных пенсионных правил, аналогичных нормам для лиц, уволенных с военной службы.

Кроме того, вводится система страхования жизни и здоровья работников таможни. Государство будет возмещать вред, причиненный при исполнении служебных обязанностей, а в случае гибели работника его семья получит одноразовую денежную помощь в размере десятикратного годового заработка.

Таможенные детективы

Проект нового Таможенного кодекса предусматривает создание в структуре таможенных органов специализированного правоохранительного подразделения, детективы которого получат полномочия для борьбы с таможенными преступлениями.

Инициатива является частью концепции трансформации таможни от преимущественно фискального органа к сервисно-правоохранительной структуре, которая не только администрирует таможенные платежи, но и непосредственно противодействует контрабанде и другим правонарушениям в сфере внешнеэкономической деятельности.

Согласно проекту, таможенные детективы будут иметь право осуществлять оперативно-розыскную деятельность и проводить досудебное расследование уголовных правонарушений, отнесенных к их подследственности. Прежде всего речь идет о преступлениях, связанных с контрабандой и нарушением таможенного законодательства.

В то же время новые полномочия не вступят в силу автоматически после принятия Таможенного кодекса. Запуск правоохранительного блока таможни будет возможен только после внесения соответствующих изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые определят процессуальный статус таможенных детективов и пределы их компетенции.

Антикоррупционный фильтр: полиграф и ротация

Для очищения рядов таможни и обеспечения добропорядочности внедряются жесткие меры контроля за персоналом.

Одним из таких инструментов станет психофизиологическое опрос с применением полиграфа. Проходить его смогут как кандидаты на должности в таможенных органах, так и действующие работники по решению руководителя. В то же время результаты проверки не будут иметь статуса неопровержимого доказательства, поскольку имеют вероятностный характер. Однако они будут учитываться при оценке деловых и моральных качеств работника, а также при формировании его служебной характеристики.

Еще одним нововведением станет обязательная ротация работников, занимающих должности с высоким уровнем коррупционных рисков. Такие должностные лица могут быть временно переведены в другое подразделение или даже в другую местность на срок до 12 месяцев. Авторы реформы считают, что регулярная смена места работы поможет предотвращать формирование неформальных связей и коррупционных схем.

Кроме того, проект закрепляет механизм постоянного мониторинга образа жизни таможенников. Контроль предусматривает проверку соответствия уровня жизни, имущественного положения и расходов должностного лица его официальным доходам. Такой подход должен обеспечить своевременное выявление возможных признаков незаконного обогащения или других коррупционных рисков.

Ожидается, что сочетание полиграфа, ротации кадров и мониторинга образа жизни станет одним из ключевых элементов антикоррупционной реформы таможенной службы и будет способствовать повышению доверия к работе таможенных органов.

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