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Украина запускает упрощенное таможенное оформление товаров и переходит к цифровой таможне без очередей и бумажной волокиты

11:00, 5 июня 2026
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В рамках таможенной реформы предлагается объединить таможенные электронные системы в единую цифровую платформу для обработки и обмена данными.
Украина запускает упрощенное таможенное оформление товаров и переходит к цифровой таможне без очередей и бумажной волокиты
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Украина приближается к завершению масштабной таможенной реформы. В Верховной Раде проект нового Таможенного кодекса №15295, который должен привести украинские правила в соответствие с нормами Европейского Союза. Речь идет не просто об обновлении законодательства, а об изменении всей системы таможенного регулирования — чтобы она работала по тем же принципам, что и в странах Европейского Союза.

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Проект Таможенного кодекса закрепляет единые, прозрачные и современные правила для украинских экспортеров и импортеров, а также открывает новые возможности для торговли с государствами-членами ЕС. Появление проекта нового Таможенного кодекса напрямую связано с евроинтеграционными обязательствами Украины и подготовкой к вступлению в Европейский Союз.

Как отмечает Министерство финансов, Украина должна привести таможенное законодательство в полное соответствие с правом ЕС, в частности с Таможенным кодексом Союза и другими актами acquis в таможенной сфере. Это является частью переговорного процесса по разделу 29 «Таможенный союз». Действующая система уже частично адаптирована к европейским нормам, однако нуждается в комплексном обновлении и объединении в единый кодекс.

Что предусматривает проект Таможенного кодекса

Проект Таможенного кодекса предусматривает полный переход таможенного дела на электронные системы обработки и обмена данными. Все взаимосвязанные системы формируют Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов.

Её создание и функционирование обеспечивает центральный орган, реализующий таможенную политику, в том числе на уровне международного взаимодействия. Внедрение электронных систем осуществляется в соответствии с законодательством и при обязательных консультациях с заинтересованными сторонами, с соблюдением требований кибербезопасности и защиты информации. Проект допускает использование как государственных, так и специально разработанных или приобретенных таможенными органами систем, которые закрепляются за государством. Разработку отдельных решений осуществляет специализированное подразделение таможенного органа.

Для обмена данными предусмотрено использование веб-сервисов и интеграция с другими государственными электронными ресурсами, в частности с порталом электронных услуг. Все данные, подтвержденные электронными системами, хранятся не менее 3 лет, если иное не предусмотрено законом.

Также проект Таможенного кодекса предусматривает, что перед принятием неблагоприятного решения таможенный орган обязан уведомить заявителя о его содержании, основаниях и предоставить срок для подачи пояснений и доказательств. Заявитель может предоставить дополнительную информацию, устранить нарушения или принять участие в рассмотрении. Таможенный орган рассматривает его позицию в течение 30 дней и, если она обоснована, не принимает неблагоприятное решение.

В то же время предусмотрены исключения, когда право быть услышанным не применяется (отдельные процедуры контроля, отказ в принятии заявлений, специальные случаи решений таможенных органов). Процедура преимущественно будет осуществляться в электронной форме.

Устная декларация

Проект Таможенного кодекса определяет, что все товары, помещаемые под таможенную процедуру (кроме специальной процедуры свободной зоны), подлежат обязательному декларированию путем подачи таможенной декларации. В определенных случаях она может подаваться не только в электронной форме, но и иными способами, отличными от электронного обмена данными.

Украинские товары, задекларированные для экспорта, транзита или внешней переработки, находятся под таможенным надзором с момента принятия декларации до момента их вывоза, отказа в пользу государства, уничтожения или признания декларации недействительной.

Для отдельных категорий товаров предусмотрено упрощение — возможность подачи таможенной декларации в устной форме. Это касается, в частности, товаров некоммерческого характера, а также товаров в багаже путешественников при условии, что их стоимость не превышает 1000 евро и 1000 кг.

Также предусмотрено упрощенное декларирование товаров небольшой стоимости, поступающих в почтовых или экспресс-отправлениях. Такие товары могут оформляться по упрощенной декларации со специальным или сокращенным набором данных, если они не являются подакцизными и не подпадают под запреты или ограничения. Для почтовых отправлений также установлено ограничение по суммарной стоимости — до эквивалента 1000 евро в пределах одной депеши на одного получателя.

В частности, иностранные товары, которые ранее были вывезены как украинские и возвращаются на таможенную территорию Украины в течение трех лет, могут быть освобождены от уплаты ввозной пошлины по заявлению декларанта. Такое освобождение применяется также в случаях, когда возвращается лишь часть ранее вывезенных товаров.

Если при первоначальном вывозе к товарам применялись льготы или сниженные ставки пошлины, освобождение при возврате возможно только при условии их использования по тому же целевому назначению. В случае изменения назначения учитывается ранее уплаченная пошлина, однако её переплата не возвращается.

Льгота предоставляется только при условии, что товары возвращаются в том же состоянии, в котором были вывезены, без изменения кода УКТ ВЭД, за исключением последствий форс-мажорных обстоятельств. Освобождение или снижение пошлины применяется на основании подтверждающей информации, предоставленной декларантом таможенному органу при оформлении выпуска в свободное обращение.

Экспорт и реэкспорт

Согласно проекту Таможенного кодекса, украинские товары, вывозимые за пределы таможенной территории Украины, подлежат обязательному помещению под таможенную процедуру экспорта. В отдельных случаях эта процедура может применяться также к товарам, уже находящимся за пределами таможенной территории, при условии их таможенного контроля и на основании международных договоров Украины.

Для иностранных товаров, вывозимых из Украины, применяется процедура реэкспорта путем подачи соответствующей декларации. Она может использоваться даже при вывозе лишь части ранее ввезенных товаров, а также другим лицом, чем тем, кто их импортировал, или партиями.

Проект предусматривает ряд исключений из общих правил декларирования, в частности для товаров, находящихся в транзите, в свободных зонах или на временном хранении.

Установлено, что экспортная или реэкспортная декларация может признаваться недействительной, если товары фактически не были вывезены, если отсутствует подтверждение их экспорта в течение 150 дней или если выявлено несоответствие между задекларированными и фактически предъявленными товарами.

Также предусмотрена возможность подачи экспортной или реэкспортной декларации с обратной силой в случаях, когда товары были вывезены без надлежащего декларирования или изменили свой таможенный статус.

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Освобождение от ввозной пошлины для лиц, переезжающих в Украину

От уплаты ввозной пошлины освобождается личное имущество граждан, которые меняют постоянное место жительства с другой страны на Украину.

К личному имуществу относятся, в частности, бытовые вещи, мебель, транспортные средства для личного пользования, велосипеды, домашние и верховые животные, а также отдельные профессиональные инструменты для научной или художественной деятельности. При этом имущество не должно иметь признаков коммерческого использования.

Освобождение применяется при условии, что имущество находилось в собственности и использовалось лицом за рубежом не менее шести месяцев до переезда, а само лицо проживало за пределами Украины не менее 12 месяцев. Имущество должно быть ввезено в течение 12 месяцев после получения документа о праве на постоянное проживание в Украине и может ввозиться несколькими партиями.

При этом льгота не распространяется на алкогольные напитки, табачные изделия, транспортные средства коммерческого назначения и товары для торговой или профессиональной деятельности (за отдельными исключениями).

Проект также устанавливает ограничения: в течение 12 месяцев после ввоза такого имущества его нельзя продавать, передавать или отчуждать без уведомления таможенного органа. В случае досрочного отчуждения необходимо будет уплатить ввозную пошлину.

Кроме того, предусмотрена возможность получить освобождение еще до оформления права на постоянное проживание в Украине при условии предоставления соответствующих гарантий и обязательства подать подтверждающие документы в течение шести месяцев.

Проект нового Таможенного кодекса предусматривает, что большинство его норм вступит в силу с 1 декабря 2027 года. В то же время отдельные положения, связанные с борьбой с контрабандой и деятельностью специализированного правоохранительного подразделения, начнут действовать только после вступления в силу соответствующих изменений в Уголовный процессуальный кодекс и другие законы.

С момента введения нового кодекса в действие утратит силу действующий Таможенный кодекс Украины.

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Украина таможня

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Украина запускает упрощенное таможенное оформление товаров и переходит к цифровой таможне без очередей и бумажной волокиты

В рамках таможенной реформы предлагается объединить таможенные электронные системы в единую цифровую платформу для обработки и обмена данными.

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