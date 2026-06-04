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23 года «рабства» — во Львовской области будут судить мужчину за удержание одноклассника в трудовой зависимости

17:39, 4 июня 2026
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Прокуратура обвиняет 71-летнего мужчину в вербовке, перемещении и эксплуатации человека с применением насилия и использования его зависимого положения.
23 года «рабства» — во Львовской области будут судить мужчину за удержание одноклассника в трудовой зависимости
Фото: ОГП
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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 71-летнего жителя Городка Львовской области, которого обвиняют в вербовке, перемещении и трудовой эксплуатации своего бывшего одноклассника.

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По данным Офиса Генерального прокурора, с 2002 года и до конца сентября 2025 года обвиняемый, воспользовавшись уязвимым положением знакомого, привлек его к выполнению физического труда и фактически удерживал в зависимости, применяя психологическое и физическое давление.

Более 20 лет назад сестра потерпевшего обратилась к местному предпринимателю с просьбой помочь найти жилье для ее 47-летнего брата, у которого были проблемы с алкоголем.

Как бывший одноклассник, мужчина предложил ему работу по хозяйству с проживанием на своей территории. Со временем такая «работа» превратилась в трудовую эксплуатацию. По данным следствия, потерпевшего лишили свободы передвижения и забрали документы, в частности паспорт.

За выполнение разнорабочих работ мужчина не получал денежного вознаграждения — вместо этого ему предоставляли только еду, сигареты и место для проживания, что усугубляло его зависимость. Задания он получал лично или по телефону.

С марта по октябрь его периодически вывозили на территорию агропредприятия для охраны участка с озером и ухода за свиньями. Проживание осуществлялось в металлическом контейнере без окон, отопления, воды и санитарных условий.

В холодное время года потерпевший жил в хозяйственной постройке рядом с трехэтажным домом предпринимателя. Помещение отапливалось печью, однако из-за отсутствия надлежащей изоляции тепло не удерживалось. Также не было водоснабжения, условий для приготовления пищи и нормального туалета.

По данным следствия, мужчина находился в трудовой эксплуатации 23 года. В этот период он жаловался на состояние здоровья, однако его игнорировали. За «ненадлежащее выполнение» работы к нему применяли физическое насилие, в частности избиение палкой, а также психологическое давление и унижения.

В конце сентября прошлого года потерпевшего уволили. Сейчас ему 72 года.

Медицинская экспертиза установила у него сердечно-сосудистые заболевания, травмы рук и полную потерю зубов.

Психологическая экспертиза подтвердила, что длительное насилие, изоляция и лишение базовых потребностей привели к подавлению воли, потере способности к самостоятельной жизни и формированию полной зависимости от обвиняемого.

В настоящее время потерпевший находится в гериатрическом пансионате, где получает уход и лечение.

Действия предпринимателя квалифицированы по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины — вербовка и перемещение человека с целью эксплуатации, совершенные с использованием обмана, уязвимого положения лица, с применением насилия, не представляющего опасности для жизни или здоровья, и угрозой его применения.

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