23 роки «рабства» – на Львівщині судитимуть чоловіка за утримання однокласника в трудовій залежності

Прокуратура обвинувачує 71-річного чоловіка у вербуванні, переміщенні та експлуатації людини з використанням насильства та залежного стану.

Фото: ОГП

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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 71-річного мешканця Городка Львівської області, якого обвинувачують у вербуванні, переміщенні та трудовій експлуатації свого колишнього однокласника.

За даними Офісу Генпрокурора, з 2002 року і до кінця вересня 2025 року обвинувачений, скориставшись уразливим станом знайомого, залучив його до виконання фізичної праці та фактично утримував у залежності, застосовуючи психологічний і фізичний тиск.

Понад 20 років тому сестра потерпілого звернулася до місцевого підприємця з проханням допомогти знайти житло для її 47-річного брата, який мав проблеми зі зловживанням алкоголем.

Як колишній однокласник, чоловік запропонував йому роботу по господарству з проживанням на своїй території. З часом така «праця» перетворилася на трудову експлуатацію. За даними слідства, потерпілого позбавили свободи пересування та забрали документи, зокрема паспорт.

За виконання різноробочих робіт чоловік не отримував грошової винагороди — натомість йому надавали лише їжу, цигарки та місце для проживання, що посилювало його залежність. Завдання він отримував особисто або телефоном.

З березня по жовтень його періодично вивозили на територію агропідприємства для охорони ділянки з озером і догляду за свинями. Проживання відбувалося в металевому контейнері без вікон, опалення, води та санітарних умов.

У холодну пору року потерпілий мешкав у господарській будівлі поруч із триповерховим будинком підприємця. Приміщення опалювалося піччю, однак через відсутність належної ізоляції тепло не утримувалося. Також не було водопостачання, умов для приготування їжі та нормального туалету.

За даними слідства, чоловік перебував у трудовій експлуатації 23 роки. У цей період він скаржився на стан здоров’я, однак ігнорувався. За «неналежне виконання» роботи до нього застосовували фізичне насильство, зокрема побиття палицею, а також психологічний тиск і приниження.

Наприкінці вересня минулого року потерпілого звільнили. Наразі йому 72 роки.

Медична експертиза встановила у нього серцево-судинні захворювання, травми рук та повну втрату зубів.

Психологічна експертиза засвідчила, що тривале насильство, ізоляція та позбавлення базових потреб призвели до пригнічення волі, втрати здатності до самостійного життя та формування повної залежності від обвинуваченого.

Наразі потерпілий перебуває в геріатричному пансіонаті, де отримує догляд і лікування.

Дії підприємця кваліфіковано за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України — вербування та переміщення людини з метою експлуатації, вчинене з використанням обману, уразливого стану особи, із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров’я, та погрозою його застосування.

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