  1. В Україні

23 роки «рабства» – на Львівщині судитимуть чоловіка за утримання однокласника в трудовій залежності

17:39, 4 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прокуратура обвинувачує 71-річного чоловіка у вербуванні, переміщенні та експлуатації людини з використанням насильства та залежного стану.
23 роки «рабства» – на Львівщині судитимуть чоловіка за утримання однокласника в трудовій залежності
Фото: ОГП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 71-річного мешканця Городка Львівської області, якого обвинувачують у вербуванні, переміщенні та трудовій експлуатації свого колишнього однокласника.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними Офісу Генпрокурора, з 2002 року і до кінця вересня 2025 року обвинувачений, скориставшись уразливим станом знайомого, залучив його до виконання фізичної праці та фактично утримував у залежності, застосовуючи психологічний і фізичний тиск.

Понад 20 років тому сестра потерпілого звернулася до місцевого підприємця з проханням допомогти знайти житло для її 47-річного брата, який мав проблеми зі зловживанням алкоголем.

Як колишній однокласник, чоловік запропонував йому роботу по господарству з проживанням на своїй території. З часом така «праця» перетворилася на трудову експлуатацію. За даними слідства, потерпілого позбавили свободи пересування та забрали документи, зокрема паспорт.

За виконання різноробочих робіт чоловік не отримував грошової винагороди — натомість йому надавали лише їжу, цигарки та місце для проживання, що посилювало його залежність. Завдання він отримував особисто або телефоном.

З березня по жовтень його періодично вивозили на територію агропідприємства для охорони ділянки з озером і догляду за свинями. Проживання відбувалося в металевому контейнері без вікон, опалення, води та санітарних умов.

У холодну пору року потерпілий мешкав у господарській будівлі поруч із триповерховим будинком підприємця. Приміщення опалювалося піччю, однак через відсутність належної ізоляції тепло не утримувалося. Також не було водопостачання, умов для приготування їжі та нормального туалету.

За даними слідства, чоловік перебував у трудовій експлуатації 23 роки. У цей період він скаржився на стан здоров’я, однак ігнорувався. За «неналежне виконання» роботи до нього застосовували фізичне насильство, зокрема побиття палицею, а також психологічний тиск і приниження.

Наприкінці вересня минулого року потерпілого звільнили. Наразі йому 72 роки.

Медична експертиза встановила у нього серцево-судинні захворювання, травми рук та повну втрату зубів.

Психологічна експертиза засвідчила, що тривале насильство, ізоляція та позбавлення базових потреб призвели до пригнічення волі, втрати здатності до самостійного життя та формування повної залежності від обвинуваченого.

Наразі потерпілий перебуває в геріатричному пансіонаті, де отримує догляд і лікування.

Дії підприємця кваліфіковано за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України — вербування та переміщення людини з метою експлуатації, вчинене з використанням обману, уразливого стану особи, із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров’я, та погрозою його застосування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Львів рабство офіс генерального прокурора

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Україна змінює правила ввезення пожежної техніки, незважаючи на порушення домовленостей з МВФ

Пожежну техніку пропонують дозволити ввозити як гуманітарну допомогу для стратегічних підприємств.

Віталій Уркевич, суддя Великої Палати Верховного Суду, розповів про єдність практики, «подвійну оренду» та нові стандарти захисту прав бізнесу

Віталій Уркевич в ексклюзивному інтерв'ю для «Судово-юридичної газети» розповів про євроінтеграційні реформи, практику Верховного Суду, межі медійного тиску громадськості на суддів та рекомендації Венеційської комісії щодо дисциплінарної відповідальності.

Українцям дозволять обмінюватися інтимними фото та відео у месенджерах

Новий законопроєкт посилює відповідальність за дитячу порнографію та сексуальну експлуатацію дітей, одночасно пом’якшуючи регулювання щодо повнолітніх осіб.

Суддів зобов’яжуть розкривати родинні зв’язки: Комітет ВРУ схвалив нові правила

Комітет з питань правової політики підтримав нові правила декларування доброчесності суддів, але питання — перевірку суддів Верховного Суду — відтермінував.

Сергій Головатий: Оновлення Цивільного кодексу передбачає відмову від російських юридичних термінів

Рекодифікація Цивільного кодексу має на меті повернути українському праву його власне обличчя, використовуючи питомі терміни, що були заборонені або забуті за радянських часів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]