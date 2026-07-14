ВРП обрала кандидатів до ВАКС: хто може стати новими суддями Антикорупційного суду

Що відомо про кандидатів до Вищого антикорупційного суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя розглянула питання про внесення подань Президентові України щодо призначення суддів Вищого антикорупційного суду.

За результатами обговорення ВРП підтримала кандидатури:

Миколи Рубащенка— на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;

Лесі Скреклі — на посаду судді Вищого антикорупційного суду;

Марти-Марії Яциніної — на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Кандидатура Дениса Коваленка на посаду судді Вищого антикорупційного суду не була включена до порядку денного засідання.

Деталі розгляду кандидатури Миколи Рубащенка

На засіданні ВРП продовжила розгляд кандидатури Миколи Рубащенка на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. За результатами обговорення ВРП не виявила перешкод для внесення подання Президентові України для призначення.

ВРП не виявлено порушень порядку надання рекомендації ВККС щодо призначення; не встановлено відомостей, які не були предметом попереднього розгляду і які могли б викликати обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям доброчесності та професійної етики; Кандидатура Рубащенка повністю відповідає вимогам статті 127 Конституції України, частини 2 статті 33, статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», частини 2 статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

ВРП вирішила внесення подання Президентові України про призначення Миколи Рубащенка на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

Деталі розгляду кандидатури Лесі Скреклі

Кандидатка набрала 727,29 бала за результатами кваліфікаційного оцінювання, що підтверджує її здатність здійснювати правосуддя у цьому спеціалізованому суді.

Освіта та науковий ступінь

Леся Скрекля у 2009 році закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство», отримавши кваліфікацію юриста. Вона має науковий ступінь у сфері права.

Трудовий шлях

Трудова діяльність кандидатки у сфері права розпочалася ще під час навчання. З 1 вересня 2008 року по 25 лютого 2011 року вона працювала юрисконсультом у ТОВ «КАРМЕН». Надалі обіймала аналогічні посади в адвокатській фірмі «Юридичний центр» (2011 рік) та ТОВ «СТИЛЬ 5» (2011–2012 роки).

З 2012 року Леся Скрекля перейшла до науково-педагогічної діяльності. Працювала асистентом кафедри теорії держави і права у Львівській комерційній академії (2012–2014), старшим викладачем тієї ж кафедри (2015–2016), а з 2016 по 2020 рік — доцентом кафедри теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету. З вересня 2020 року обіймає посаду доцента кафедри кримінального права та процесу цього ж університету.

Наукова діяльність

Під науковим керівництвом Лесі Скреклі захищено три дисертаційні дослідження. Вона неодноразово входила до складу разових спеціалізованих вчених рад, а також надавала відгуки на дисертації з кримінально-правової тематики. У науковому доробку кандидатки — понад 60 публікацій. За її словами, під час досліджень вона завжди прагне знайти істинний зміст навіть у питаннях, які здаються аксіоматичними.

Кандидатка підкреслює важливість постійного саморозвитку. Систематичне читання художньої літератури допомагає їй глибше осмислювати суспільні процеси, формувати аналітичні та моральні орієнтири. У творчому доробку Лесі Скреклі — також кілька десятків віршів, переважно патріотичної та родинної тематики.

Майновий стан та декларації

Відповідно до декларації за 2024 рік, Леся Скрекля користується квартирою у Львові, яка належить її батькові. Кандидатка з чоловіком та двома дітьми постійно проживає в цій квартирі з вересня 2020 року.

20 листопада 2020 року чоловік Лесі Скреклі придбав автомобіль Honda CR-V 2015 року випуску. Автомобіль було викуплений на аукціоні в США за 9 525 доларів США. Загальні витрати, включаючи митні платежі, доставку та ремонт у 2021 році, склали значну суму, джерелом якої стала заробітна плата чоловіка (понад 1 млн грн у 2020–2021 роках). Кандидатка надала детальні розрахунки та підтверджувальні документи.

30 липня 2025 року чоловік кандидатки придбав квартиру в Києві вартістю 3 721 921 грн (близько 89 000 доларів США). Для цього були використані сімейні заощадження (станом на кінець 2024 року — 52 800 доларів США та 32 000 євро), а також доходи сім’ї. Сукупний дохід кандидатки та членів її сім’ї у 2025 році становив 1 604 695 грн. Квартира розглядається як інвестиція або майбутнє місце проживання.

Висока кваліфікація, значний досвід науково-педагогічної та практичної юридичної роботи, а також підтверджена прозорість майнового стану стали підставою для позитивного рішення Вищої ради правосуддя.

Деталі розгляду кандидатури Мар’яни-Марії Яциніни

Вища рада правосуддя розглянула кандидатуру Мар’яни-Марії Яциніної на посаду судді Вищого антикорупційного суду. За результатами кваліфікаційного оцінювання кандидатка набрала 733,53 бала та була визнана такою, що підтвердила здатність здійснювати правосуддя у спеціалізованому антикорупційному суді.

Освіта та наукова діяльність

У 2014 році Мар’яна-Марія Яциніна закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство», отримавши кваліфікацію магістра права. У 2021 році в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України успішно захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук на тему «Зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями за Кримінальним кодексом України (ст. ст. 364, 364-1, 365-2 КК України)».

Під час аналізу дисертаційного дослідження було виявлено ознаки текстових запозичень з роботи Скубака Е.О., захищеної у 2020 році. Кандидатка пояснила, що на момент завершення своєї дисертації у жовтні 2020 року не була ознайомлена з роботою Скубака. Вона також наголосила, що основні наукові результати її дослідження були опубліковані у фахових виданнях ще у 2016–2017 роках, тобто задовго до захисту дисертації іншим автором.

Трудова діяльність

З 2014 по 2022 рік Мар’яна-Марія Яциніна працювала юрисконсультом на різних підприємствах, зокрема в ТОВ «ВЛАДА ОЙЛ», «СМАРАГДА», «НОРМА-ВЕСТ», «МІЛАНА ВЕСТ», «САКУРА ВЕСТ», «ЛАЙК-СІТІ», «ЛУНА СЕРВІС», «ЕРІДА СТАНДАРТ», «РЕГІОН ХОЛ», «ОПТІ-КОМ» та «ВІЛЬЄНА».

21 грудня 2017 року рішенням Ради адвокатів Львівської області їй було видане свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. У період з 2017 по 2022 рік кандидатка активно здійснювала адвокатську практику.

З 2022 року Мар’яна-Марія Яциніна працює на посаді старшого викладача кафедри теорії права та прав людини Закладу вищої освіти «Український католицький університет».

Декларування майна

У декларації за 2019 рік кандидатка вказала автомобіль KIA Sportage 2019 року випуску, придбаний 16 серпня 2019 року за 553 112 грн. Загальний дохід Мар’яни-Марії Яциніної за 2019 рік становив 253 975 грн.

Кандидатка надала детальне пояснення джерел походження коштів на придбання автомобіля:

10 000 дол. США, знятих з депозитного рахунку в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» наприкінці 2018 року (задекларовані);

5 000 дол. США, накопичених протягом 2017–2018 років (готівкою, не відображених у декларації матері);

кошти матері кандидата (74 842 грн), які не підлягали декларуванню;

кошти на банківському рахунку матері (11 158,23 грн);

заощадження сім’ї з поточних доходів у першому півріччі 2019 року (близько 100 000 грн).

На момент придбання автомобіля кандидатка проживала спільно з матір’ю, яка на той час була суб’єктом декларування.

Рішення ВРП

Вища рада правосуддя майже одноголосно підтримала три кандидатури та вирішила направити відповідні подання Президенту України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.