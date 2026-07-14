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У Києві 15 липня тимчасово обмежать рух транспорту: що відомо

19:59, 14 липня 2026
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15 липня перекриють частину вулиць через візит іноземних делегацій.
У Києві 15 липня тимчасово обмежать рух транспорту: що відомо
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У середу, 15 липня, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.  Про це повідомляє Управління державної охорони України.

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Жителів і гостей столиці закликають врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та завчасно обирати альтернативні шляхи пересування.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 15 липня приїде з візитом до Києва. 

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Київ транспорт

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