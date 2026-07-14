У Києві 15 липня тимчасово обмежать рух транспорту: що відомо

15 липня перекриють частину вулиць через візит іноземних делегацій.

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У середу, 15 липня, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє Управління державної охорони України.

Жителів і гостей столиці закликають врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та завчасно обирати альтернативні шляхи пересування.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 15 липня приїде з візитом до Києва.

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