Натяжна стеля з дефектами: суд зобов’язав підрядницю повернути замовниці 124,5 тисячі гривень

Апеляційний суд підтвердив право замовниці розірвати договір підряду на встановлення натяжної стелі через неналежне виконання його умов.

Фото: hydetools.com

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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін рішення місцевого суду про розірвання договору підряду на встановлення натяжної стелі та стягнення на користь замовниці 124 500 грн попередньої оплати. Апеляційну скаргу підрядниці суд відхилив. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Як встановив суд, у серпні 2025 року замовниця уклала з фізичною особою-підприємцем договір підряду на встановлення натяжної стелі загальною вартістю 178 000 грн. Того ж дня вона сплатила 124 500 грн передоплати. Монтажні роботи, що розпочалися у вересні, так і залишилися незавершеними, позаяк полотна не відповідали розмірам кімнат і мали дефекти, а окремі комплектуючі були неналежної якості.

Після направлення претензії з вимогою завершити роботи в строк та безрезультатних спроб врегулювати ситуацію замовниця звернулася до суду з позовом про розірвання договору і повернення передоплати.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області задовольнив позов. Його рішення оскаржила ФОП. В апеляційній скарзі вона зазначила, що місцевий суд безпідставно поклав в основу висновок будівельно-технічної експертизи, оскільки огляд об'єкта проводився без її повідомлення.

На думку апелянтки, зафіксовані експертом пошкодження могли виникнути внаслідок дій третіх осіб, а виявлені дефекти мали локальний характер і не були істотними, тому не могли бути підставою для розірвання договору. До того ж стягнувши на користь позивачки всю суму передоплати, суд не вирішив питання про повернення підрядниці матеріалів і комплектуючих, які залишилися у замовниці.

Апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду – підрядниця неналежно виконала договірні зобов'язання: надала матеріали й комплектуючі з дефектами, не усунула їх після звернення замовниці та у визначений строк не завершила монтажні роботи. Відповідно до Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист прав споживачів» це є підставою для розірвання договору та повернення сплаченої передоплати.

Апеляційний суд визнав необґрунтованими доводи апеляційної скарги щодо недопустимості висновку будівельно-технічної експертизи. Колегія суддів зазначила, що експертний висновок відповідає вимогам процесуального закону, підтверджує наявність дефектів матеріалів і незавершеність робіт та не був спростований іншими доказами. Не підтвердилися й аргументи апелянтки про виконання монтажу третіми особами (за договором саме вона була зобов'язана виконати ці роботи).

Також суд відхилив твердження підрядниці про безпідставне збагачення замовниці. Колегія суддів звернула увагу, що умовами договору передбачено право підрядника демонтувати встановлені конструкції та повернути матеріали і комплектуючі у разі розірвання договору, тому стягнення суми передоплати саме по собі не свідчить про безпідставне збагачення позивачки.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 674/1934/25 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

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