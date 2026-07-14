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За яких умов можуть мобілізувати особу з інвалідністю

19:03, 14 липня 2026
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Закон залишає право на добровільний вступ до лав Збройних Сил України.
За яких умов можуть мобілізувати особу з інвалідністю
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Особи з інвалідністю мають право на відстрочку від призову під час мобілізації, однак це право повинно бути належним чином оформлене та відображене в державному реєстрі «Оберіг». 

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Відповідно до статті 23 Закону України №3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку мають громадяни, яким офіційно встановлено інвалідність I, II або III груп. Водночас наявність посвідчення або довідки про інвалідність сама по собі не означає автоматичного оформлення відстрочки.

У Черкаському ТЦК та СП зазначили, що, згідно з чинними змінами законодавства, територіальні центри комплектування більше не приймають від громадян заяви на оформлення або продовження відстрочки.

Оформити відстрочку можна двома способами. Перший — через застосунок «Резерв+». Якщо відомості про інвалідність внесені Міністерством соціальної політики до електронних реєстрів, запит опрацьовується автоматично протягом 48 годин, після чого у застосунку з'являється електронний військово-обліковий документ із відповідною позначкою.

Другий спосіб — особисте звернення до будь-якого Центру надання адміністративних послуг. Адміністратор ЦНАП сканує оригінали документів та передає їх в електронному вигляді на розгляд комісії при ТЦК та СП. Рішення ухвалюється протягом 14 днів.

У ТЦК наголосили, що відповідно до закону особи з інвалідністю не підлягають примусовій мобілізації. Водночас проблеми можуть виникнути, якщо право на відстрочку не було своєчасно оформлене або продовжене, закінчився строк дії попередньої відстрочки і дані не оновлені в реєстрах, або статус інвалідності був змінений чи скасований за результатами повторного медичного огляду.

Також закон передбачає можливість добровільного проходження військової служби. Особи з інвалідністю можуть укласти контракт із Збройними силами України за власним бажанням, якщо це дозволяє стан здоров'я та не суперечить висновку військово-лікарської комісії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Одеській області правоохоронці викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби. Зокрема, затримано жительку Одещини, яка за гроші організовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців, аби ті мали підстави звільнитися зі служби та виїхати за кордон.

Вказується, що жінка з інвалідністю ІІ групи неодноразово виходила заміж за військовослужбовців. Ті, користуючись статусом чоловіка особи з інвалідністю, звільнялися зі служби та виїжджали за кордон. Після «медового» місяця жінка поверталася в Україну та подавала на розлучення.

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