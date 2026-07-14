Volkswagen может отказаться от новых поколений Jetta и Fabia из-за сокращения расходов

Оптимизация касается брендов группы Core, в которую входят Volkswagen, Škoda, Cupra и Seat.

Фото: Cesar Salazar / Unsplash

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Немецкий автомобильный концерн Volkswagen планирует пересмотреть свой модельный ряд в рамках масштабной программы экономии. Компания может отказаться от разработки новых поколений отдельных моделей, в частности Jetta и Fabia.

Как сообщает немецкое издание Bild, оптимизация касается брендов группы Core, в которую входят Volkswagen, Škoda, Cupra и Seat. Помимо Jetta и Fabia, под сокращение могут попасть модели Raval и Taos.

В группе Progressive, к которой относится Audi, под вопросом оказались Q6 e-tron Sportback и Q5 Sportback. В спортивно-премиальном сегменте Porsche могут отказаться от Taycan, преемника бензиновой модели 718 и Cayenne Coupé.

«Наши автомобили пользуются большим спросом — проблема лишь в том, что мы зарабатываем на них недостаточно. Именно поэтому мы должны и дальше сокращать расходы по всем направлениям», — заявил генеральный директор Volkswagen Оливер Блуме.

Подобную стратегию ранее выбрал концерн Stellantis, который решил сосредоточить большую часть будущих инвестиций на ключевых брендах — Jeep, Ram, Peugeot, FIAT и коммерческом подразделении Pro One, тогда как другие марки получили статус региональных или специализированных.

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