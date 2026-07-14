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Начальник тыла учебного полка украл продуктов на полмиллиона гривен из составов ВСУ — СБУ сообщила о приговоре

21:26, 14 июля 2026
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Задокументировано 59 эпизодов угона продукции из предскладов режимного объекта на общую сумму почти полмиллиона гривен.
Начальник тыла учебного полка украл продуктов на полмиллиона гривен из составов ВСУ — СБУ сообщила о приговоре
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Начальника тыла учебного полка, которого СБУ задержала в мае 2025 года за хищение продовольственных запасов воинской части, приговорили к 10 годам лишения свободы. Также его лишили воинского звания «майор».

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В Службе безопасности Украины сообщили, что должностное лицо причастно к 59 эпизодам хищения продукции с продовольственных складов режимного объекта. Общая сумма ущерба составила почти полмиллиона гривен.

По данным следствия, начальник тыла тайно загружал продукты питания в собственный автомобиль и вывозил их за пределы воинской части.

К схеме он привлек свою подчиненную — начальницу столовой, которая получила подозрение и ожидает решения суда.

Часть похищенной продукции чиновник поставлял в местные магазины и кафе для продажи. Полученные средства он распределял между собой и владельцами торговых заведений. Другие товары оставлял себе или продавал знакомым.

Во время обысков по месту жительства должностного лица правоохранители обнаружили деньги, полученные преступным путем, а также оптовые партии продовольственной продукции.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины — хищение, присвоение, вымогательство военнослужащим военного имущества, совершенное в условиях военного положения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело о правомерности исключения полковника Службы безопасности Украины из списков личного состава во время его пребывания на лечении.

Предметом спора стало обжалование приказа Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ об исключении полковника СБУ из списков личного состава, а также вопрос надлежащего способа защиты нарушенного права в случае такого исключения.

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СБУ ВСУ

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