Полковника СБУ исключили из списков во время больничного: как Верховный Суд защитил его права

Верховный Суд рассмотрел дело полковника СБУ, исключённого из списков личного состава во время пребывания на лечении, и определил надлежащий способ устранения нарушения его прав.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело о правомерности исключения полковника Службы безопасности Украины из списков личного состава во время его пребывания на лечении.

Предметом спора стало обжалование приказа Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ об исключении полковника СБУ из списков личного состава, а также вопрос надлежащего способа защиты нарушенного права в случае такого исключения.

Фабула дела

Судами установлено, что приказом Председателя Службы безопасности Украины от 21 ноября 2019 года военнослужащий был зачислен в распоряжение директора Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ на должность ведущего научного сотрудника. Впоследствии приказом Председателя СБУ от 13 августа 2020 года он был уволен с военной службы в запас в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий. При этом днем увольнения определялся день исключения из списков личного состава.

На основании рапорта заместителя директора института приказом от 8 сентября 2020 года военнослужащий был исключен из списков личного состава с этой же даты.

В то же время согласно листку нетрудоспособности военнослужащий находился на амбулаторном лечении с 8 по 28 сентября 2020 года включительно.

В октябре 2020 года он обратился в суд, считая приказ об исключении из списков личного состава противоправным, поскольку он был издан во время пребывания на лечении, что противоречит требованиям законодательства о прохождении военной службы. Истец также ссылался на нарушение права на прохождение военной службы и получение надлежащего денежного обеспечения.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Тернопольский окружной административный суд пришел к выводу, что приказ об исключении из списков личного состава был принят во время пребывания военнослужащего на лечении, что противоречит части третьей статьи 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и пункту 66 Положения о прохождении военной службы военнослужащими СБУ.

Суд первой инстанции признал приказ противоправным и отменил его, восстановил истца в списках личного состава и денежном обеспечении института, а также взыскал среднее денежное обеспечение за время вынужденного прогула.

Шестой апелляционный административный суд согласился с выводом о незаконности приказа и необходимости восстановления в списках личного состава. Вместе с тем апелляционный суд изменил решение в части размера выплат и взыскал в пользу истца средний заработок за время вынужденного прогула за период с 9 сентября 2020 года по 5 мая 2025 года в сумме 1 054 068 грн.

Правовые выводы КАС ВС

Верховный Суд по делу № 640/27112/20 отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины проходят военную службу, а потому на них распространяются гарантии, установленные законодательством о воинской обязанности и прохождении военной службы.

Суд обратил внимание, что в соответствии с частью третьей статьи 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и пунктом 66 Положения о прохождении военной службы военнослужащими СБУ военнослужащий не может быть исключен из списков личного состава во время пребывания на лечении. Следовательно, исключение из списков личного состава до завершения периода временной нетрудоспособности противоречит требованиям закона.

Поскольку на момент издания приказа об исключении из списков личного состава военнослужащий находился на лечении, Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о противоправности такого приказа.

Вместе с тем Верховный Суд не согласился со способом защиты, который избрали суды предыдущих инстанций.

Суд подчеркнул, что приказ об увольнении с военной службы и приказ об исключении из списков личного состава являются различными по своей правовой природе актами. Приказ об увольнении определяет основание прекращения службы, тогда как приказ об исключении из списков личного состава носит процедурный характер и лишь фиксирует дату окончания прохождения военной службы.

При этом приказ Председателя СБУ об увольнении военнослужащего с военной службы оставался действующим и не был предметом рассмотрения по данному делу. Поэтому спор касался исключительно правомерности определения даты исключения из списков личного состава.

Верховный Суд сослался на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой в случаях нарушения гарантий относительно увольнения лица во время временной нетрудоспособности надлежащим способом защиты является изменение даты увольнения на первый день после окончания периода нетрудоспособности, а не восстановление на работе или службе.

Учитывая, что основание увольнения с военной службы было законным и не оспаривалось, нарушение прав истца могло быть устранено путем изменения даты исключения из списков личного состава с 8 сентября 2020 года на 29 сентября 2020 года — первый день после завершения лечения.

Верховный Суд также указал, что истец не заявлял требований о восстановлении в списках личного состава и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. При таких обстоятельствах выводы судов предыдущих инстанций о восстановлении на службе и взыскании выплат не соответствовали требованиям закона.

В результате Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения предыдущих инстанций в части удовлетворенных исковых требований и принял новое решение, которым изменил дату исключения военнослужащего из списков личного состава с 8 сентября 2020 года на 29 сентября 2020 года. В остальной части судебные решения оставлены без изменений.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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