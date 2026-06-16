Вышел новый трейлер мультфильма «Шрек 5», видео

В сети опубликован новый трейлер мультфильма «Шрек 5», премьера которого запланирована на лето 2027 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Студия DreamWorks представила первый тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5», премьера которого запланирована на лето 2027 года.

Детали сюжета новой части пока не раскрываются. В то же время известно, что к озвучиванию главных персонажей вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона).

К актёрскому составу также присоединилась Зендея, которая озвучит Фелицию — дочь Шрека и Фионы.

Выход мультфильма несколько раз переносили. Изначально премьера была запланирована на июль 2026 года, затем релиз перенесли на 23 декабря 2026 года, а позже студия объявила новую дату выхода —30 июня 2027 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.