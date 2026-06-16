Военному пенсионеру пересчитают пенсию с 2019 года: суд признал отказ ПФУ незаконным

Житомирский окружной административный суд признал противоправным отказ Пенсионного фонда в перерасчете пенсии военному пенсионеру и обязал провести перерасчет с 1 апреля 2019 года на основании обновленной справки о денежном довольствии.

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Житомирский окружной административный суд рассмотрел спор между пенсионером и Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Житомирской области относительно отказа в перерасчете пенсии на основании обновленной справки о денежном обеспечении.

Суд исследовал правомерность отказа пенсионного органа учитывать дополнительные виды денежного обеспечения при перерасчете пенсии, назначенной в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Обстоятельства дела

Истец состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области и получает пенсию в соответствии с Законом №2262-XII. В июне 2025 года уполномоченным органом была составлена и направлена в орган Пенсионного фонда справка о размере денежного обеспечения по состоянию на 5 марта 2019 года. В справке были учтены не только должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет, но и дополнительные составляющие денежного обеспечения.

После поступления указанной справки пенсионер обратился с заявлением о перерасчете пенсии. Вместе с тем Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области отказало в проведении такого перерасчета, ссылаясь на отсутствие правовых оснований. В отзыве на иск ответчик указал, что справка о денежном обеспечении, выданная в 2018 году, является действующей, не отозвана органом, который ее выдал, а потому именно ее показатели должны использоваться при перерасчете пенсии.

Не согласившись с отказом, истец обратился в суд с требованием признать действия пенсионного органа противоправными и обязать провести перерасчет пенсии с 1 апреля 2019 года на основании обновленной справки о денежном обеспечении.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что правоотношения в сфере пенсионного обеспечения военнослужащих регулируются Законом №2262-XII, а порядок проведения перерасчета пенсий определен Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №45.

При этом суд обратил внимание, что решением Окружного административного суда города Киева от 12 декабря 2018 года по делу №826/3858/18, вступившим в законную силу 5 марта 2019 года после пересмотра в апелляционном порядке, были признаны противоправными и недействующими пункты 1 и 2 постановления Кабинета Министров Украины №103, а также изменения в пункт 5 и приложение 2 Порядка №45. Именно эти изменения исключали из формы справки для перерасчета пенсий ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, в частности надбавки, доплаты и повышения.

Суд подчеркнул, что с 5 марта 2019 года подлежит применению редакция приложения 2 к Порядку №45, действовавшая до внесения изменений постановлением №103. Следовательно, с этой даты возникли основания для перерасчета пенсий с учетом не только должностного оклада, оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет, но и дополнительных видов денежного обеспечения.

Также суд указал, что основанием для проведения перерасчета пенсии может быть как решение Кабинета Министров Украины, так и предоставление пенсионером дополнительных документов, подтверждающих право на повышение пенсии. Аналогичная правовая позиция изложена Верховным Судом в постановлении от 10 октября 2019 года по делу №553/3619/16-а.

Поскольку уполномоченным органом была выдана и направлена в Пенсионный фонд обновленная справка о денежном обеспечении с учетом всех необходимых составляющих, а законодательные основания для такого перерасчета существовали с 5 марта 2019 года, суд пришел к выводу, что отказ органа Пенсионного фонда в проведении перерасчета является противоправным.

Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 51 Закона №2262-XII перерасчет пенсии должен осуществляться с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, влияющие на изменение ее размера. В данном случае таким моментом является вступление в законную силу решения по делу №826/3858/18, поэтому перерасчет подлежит проведению с 1 апреля 2019 года.

По результатам рассмотрения дела № 240/7994/26 суд признал противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области относительно отказа в проведении перерасчета пенсии на основании справки о денежном обеспечении от 2 июня 2025 года и обязал осуществить перерасчет и выплату пенсии с 1 апреля 2019 года с учетом всех составляющих денежного обеспечения и уже произведенных выплат.

Вместе с тем суд отказал в удовлетворении требований о проведении выплат без ограничения максимального размера пенсии и взыскании разницы между фактически выплаченными и подлежащими выплате суммами, указав, что такие требования являются преждевременными, поскольку на момент рассмотрения дела перерасчет еще не был осуществлен и отсутствуют основания полагать, что после его проведения права истца будут нарушены.

Таким образом, иск был удовлетворен частично.

Решение суда может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы непосредственно в Седьмой апелляционный административный суд.

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