Військовому пенсіонеру перерахують пенсію з 2019 року: суд визнав відмову ПФУ незаконною

Житомирський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову Пенсійного фонду у перерахунку пенсії військовому пенсіонеру та зобов’язав провести перерахунок з 1 квітня 2019 року на підставі оновленої довідки про грошове забезпечення.

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Житомирський окружний адміністративний суд розглянув спір між пенсіонером та Головним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо відмови у перерахунку пенсії на підставі оновленої довідки про грошове забезпечення.

Суд дослідив правомірність відмови пенсійного органу врахувати додаткові види грошового забезпечення під час перерахунку пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Обставини справи

Позивач перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області та отримує пенсію відповідно до Закону №2262-ХІІ. У червні 2025 року уповноваженим органом було складено та направлено до органу Пенсійного фонду довідку про розмір грошового забезпечення станом на 5 березня 2019 року. У довідці були враховані не лише посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років, а й додаткові складові грошового забезпечення.

Після надходження зазначеної довідки пенсіонер звернувся із заявою про перерахунок пенсії. Водночас Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області відмовило у проведенні такого перерахунку, посилаючись на відсутність правових підстав. У відзиві на позов відповідач зазначив, що довідка про грошове забезпечення, видана у 2018 році, є чинною, не відкликана органом, який її видав, а тому саме її показники мають використовуватися під час перерахунку пенсії.

Не погодившись із відмовою, позивач звернувся до суду з вимогою визнати дії пенсійного органу протиправними та зобов’язати провести перерахунок пенсії з 1 квітня 2019 року на підставі оновленої довідки про грошове забезпечення.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що правовідносини у сфері пенсійного забезпечення військовослужбовців регулюються Законом №2262-ХІІ, а порядок проведення перерахунку пенсій визначений Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №45.

При цьому суд звернув увагу, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі №826/3858/18, яке набрало законної сили 5 березня 2019 року після перегляду в апеляційному порядку, були визнані протиправними та нечинними пункти 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України №103, а також зміни до пункту 5 та додатка 2 Порядку №45. Саме ці зміни виключали із форми довідки для перерахунку пенсій щомісячні додаткові види грошового забезпечення, зокрема надбавки, доплати та підвищення.

Суд підкреслив, що з 5 березня 2019 року підлягає застосуванню редакція додатка 2 до Порядку №45, яка діяла до внесення змін постановою №103. Відтак із цієї дати виникли підстави для перерахунку пенсій із врахуванням не лише посадового окладу, окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, а й додаткових видів грошового забезпечення.

Також суд зазначив, що підставою для проведення перерахунку пенсії може бути як рішення Кабінету Міністрів України, так і подання пенсіонером додаткових документів, які підтверджують право на підвищення пенсії. Аналогічна правова позиція викладена Верховним Судом у постанові від 10 жовтня 2019 року у справі №553/3619/16-а.

Оскільки уповноваженим органом була видана та направлена до Пенсійного фонду оновлена довідка про грошове забезпечення із врахуванням усіх належних складових, а законодавчі підстави для такого перерахунку існували з 5 березня 2019 року, суд дійшов висновку, що відмова органу Пенсійного фонду у проведенні перерахунку є протиправною.

Суд наголосив, що відповідно до статті 51 Закону №2262-ХІІ перерахунок пенсії має здійснюватися з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виникли обставини, що впливають на зміну її розміру. У даному випадку таким моментом є набрання законної сили рішенням у справі №826/3858/18, тому перерахунок підлягає проведенню з 1 квітня 2019 року.

За результатами розгляду справи № 240/7994/26 суд визнав протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо відмови у проведенні перерахунку пенсії на підставі довідки про грошове забезпечення від 2 червня 2025 року та зобов’язав здійснити перерахунок і виплату пенсії з 1 квітня 2019 року з урахуванням усіх складових грошового забезпечення і вже проведених виплат.

Водночас суд відмовив у задоволенні вимог щодо проведення виплат без обмеження максимального розміру пенсії та стягнення різниці між фактично виплаченими і належними до виплати сумами, вказавши, що такі вимоги є передчасними, оскільки на момент розгляду справи перерахунок ще не був здійснений і відсутні підстави вважати, що після його проведення права позивача будуть порушені.

Таким чином, позов було задоволено частково.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Сьомого апеляційного адміністративного суду.

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