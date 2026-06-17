Які ризики для здоров'я пов'язані з кондиціонерами, чи правда вони викликають застуду та як правильно ними користуватися.

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Кондиціонери давно стали невід'ємною частиною повсякденного життя, особливо влітку, коли температура повітря сягає високих позначок. Водночас навколо їхнього впливу на здоров'я існує чимало міфів. Сам по собі кондиціонер не становить небезпеки для здоров'я, однак неправильне використання або відсутність належного обслуговування можуть призвести до певних проблем.

Поширені міфи про кондиціонери

Одним із найпопулярніших міфів є твердження, що кондиціонер викликає застуду. Насправді застудні захворювання спричиняють віруси, а не охолоджене повітря. Водночас тривале перебування під прямим потоком холодного повітря може призвести до переохолодження окремих ділянок тіла, що іноді супроводжується болем у м'язах, шиї або спині.

Також поширеною є думка, що кондиціонери обов'язково стають джерелом небезпечних бактерій. Ризик дійсно існує, якщо обладнання тривалий час не очищується та не проходить технічне обслуговування. У забруднених фільтрах можуть накопичуватися пил, пліснява та мікроорганізми.

Помилково вважати, що кондиціонер забезпечує приплив свіжого повітря. Більшість побутових кондиціонерів лише охолоджують або нагрівають повітря, яке вже є в приміщенні, постійно його циркулюючи. Тому навіть за наявності кондиціонера кімнату необхідно регулярно провітрювати, щоб підтримувати нормальний рівень кисню та зменшувати концентрацію вуглекислого газу.

Реальні ризики для здоров'я

Найчастіше користувачі кондиціонерів стикаються із сухістю слизових оболонок носа та очей через зниження вологості повітря в приміщенні. Особливо це відчувають люди, які носять контактні лінзи або мають хронічні захворювання дихальних шляхів.

Ще одним ризиком є різкий перепад температур між вулицею та приміщенням. Медики рекомендують, щоб різниця не перевищувала 6–8 градусів Цельсія. Значні перепади можуть викликати дискомфорт, головний біль або погіршення самопочуття.

Крім того, забруднені системи кондиціонування можуть погіршувати якість повітря в приміщенні та провокувати алергічні реакції у чутливих людей.

Як безпечно користуватися кондиціонером

Фахівці радять регулярно очищувати або замінювати фільтри, проводити сервісне обслуговування пристрою відповідно до рекомендацій виробника та уникати спрямування холодного повітря безпосередньо на людей. Також важливо підтримувати комфортну температуру в межах 22–26 градусів та періодично провітрювати приміщення.

Не варто сидіти або спати безпосередньо під кондиціонером. Тривалий вплив холодного повітря на одну ділянку тіла може спричинити біль у шиї, спині, плечах або суглобах. Повітряний потік краще спрямовувати вгору або вбік.

Тривала робота кондиціонера може знижувати вологість у приміщенні. Це здатне викликати сухість у носі, горлі та очах. За потреби варто використовувати зволожувач повітря або частіше провітрювати кімнату.

Діти, літні люди та особи з хронічними захворюваннями можуть бути більш чутливими до перепадів температур. Для них особливо важливо підтримувати комфортний температурний режим і уникати переохолодження.

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