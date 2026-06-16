ВРП залишила в силі попередження судді ВАКС Віктору Маслову за неконкретизовану заборону на спілкування

ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення на суддю ВАКС Віктора Маслова.

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Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Першої Дисциплінарної палати від 23 червня 2025 року про притягнення судді Вищого антикорупційного суду Віктора Маслова до дисциплінарної відповідальності. За це проголосувало 13 членів ВРП, проти — 2. Член ВРП Олексій Мельник повідомив, що готує окрему думку.

Суть дисциплінарного проступку

Дисциплінарне стягнення пов’язане з ухвалою слідчого судді Маслова від 11 липня 2024 року, якою він задовольнив клопотання прокурора про продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених на підозрюваного.

Суддя поклав на підозрюваного обов’язок «утримуватися від спілкування з будь-якими іншими особами» щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру (крім захисників, слідчих, детективів, прокурорів та самого слідчого судді).

На думку дисциплінарного органу, таке формулювання є неконкретизованим і виходить за межі повноважень, передбачених частиною 5 статті 194 КПК України. Суддя зобов’язаний чітко визначити конкретних осіб, з якими підозрюваному забороняється спілкування. Встановлення заборони щодо необмеженого кола осіб безпідставно обмежило конституційне право підозрюваного на захист (ст. 59 Конституції України, ст. 20 КПК, ст. 6 ЄКПЛ), створило правову невизначеність та штучні підстави для застосування заходів процесуального примусу.

Перша Дисциплінарна палата кваліфікувала дії судді за підпунктом «а» пункту 1 частини першої статті 106 Закону № 1402-VIII та застосувала дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Хронологія розгляду

23 червня 2025 року — Перша Дисциплінарна палата ВРП притягнула суддю до відповідальності та призначила попередження.

16 вересня 2025 року — Вища рада правосуддя залишила рішення палати без змін.

2 квітня 2026 року — Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення ВРП через недостатню вмотивованість та направила справу на новий розгляд.

16 червня 2026 року — Після повторного розгляду ВРП остаточно залишила дисциплінарне стягнення в силі.

Під час нового розгляду ВРП врахувала позицію Великої Палати ВС щодо оцінки попередніх рішень дисциплінарних палат про відмову в відкритті справ за аналогічними скаргами.

Позиції сторін на засіданні ВРП

Представниця адвоката-скаржника наголошувала на очевидному порушенні вимог КПК, виході судді за межі повноважень та необхідності захисту права підозрюваного на захист.

Суддя Віктор Маслов просив скасувати рішення дисциплінарного органу, стверджуючи, що діяв у межах суддівського розсуду з урахуванням обставин справи та посилаючись на попередню практику в тому ж провадженні.

Отже , застосоване до судді Віктора Маслова дисциплінарне стягнення у вигляді попередження залишено в силі. Рішення Вищої ради правосуддя набуло чинності.

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