ВСП оставил в силе предупреждение судье ВАКС Виктору Маслову за неконкретизированный запрет на общение

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание на судью ВАКС Виктора Маслова.

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Высший совет правосудия оставил без изменений решение Первой Дисциплинарной палаты от 23 июня 2025 года о привлечении судьи Высшего антикоррупционного суда Виктора Маслова к дисциплинарной ответственности. За это проголосовало 13 членов ВСП, против — 2. Член ВСП Алексей Мельник сообщил, что готовит отдельное мнение.

Суть дисциплинарного проступка

Дисциплинарное взыскание связано с постановлением следственного судьи Маслова от 11 июля 2024 года, которым он удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока действия процессуальных обязанностей, возложенных на подозреваемого.

Судья возложил на подозреваемого обязанность «воздерживаться от общения с любыми другими лицами» относительно обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении (кроме защитников, следователей, детективов, прокуроров и самого следственного судьи).

По мнению дисциплинарного органа, такая формулировка является неконкретизированной и выходит за пределы полномочий, предусмотренных частью 5 статьи 194 УПК Украины. Судья обязан чётко определить конкретных лиц, с которыми подозреваемому запрещается общение. Установление запрета в отношении неограниченного круга лиц необоснованно ограничило конституционное право подозреваемого на защиту (ст. 59 Конституции Украины, ст. 20 УПК, ст. 6 ЕКПЧ), создало правовую неопределённость и искусственные основания для применения мер процессуального принуждения.

Первая Дисциплинарная палата квалифицировала действия судьи по подпункту «а» пункта 1 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII и применила дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Хронология рассмотрения

23 июня 2025 года — Первая Дисциплинарная палата ВСП привлекла судью к ответственности и назначила предупреждение.

16 сентября 2025 года — Высший совет правосудия оставил решение палаты без изменений.

2 апреля 2026 года — Большая Палата Верховного Суда отменила решение ВСП из-за недостаточной мотивированности и направила дело на новое рассмотрение.

16 июня 2026 года — После повторного рассмотрения ВСП окончательно оставил дисциплинарное взыскание в силе.

При новом рассмотрении ВСП учел позицию Большой Палаты ВС относительно оценки предыдущих решений дисциплинарных палат об отказе в открытии производств по аналогичным жалобам.

Позиции сторон на заседании ВСП

Представительница адвоката-жалобщика акцентировала внимание на очевидном нарушении требований УПК, выходе судьи за пределы полномочий и необходимости защиты права подозреваемого на защиту.

Судья Виктор Маслов просил отменить решение дисциплинарного органа, утверждая, что действовал в пределах судейского усмотрения с учётом обстоятельств дела и ссылаясь на предыдущую практику в том же производстве.

Таким образом, применённое к судье Виктору Маслову дисциплинарное взыскание в виде предупреждения оставлено в силе. Решение Высшего совета правосудия вступило в силу.

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