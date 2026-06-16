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Германия допускает начало переговоров о завершении войны в Украине уже летом

17:53, 16 июня 2026
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Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль допустил начало мирных переговоров по Украине уже этим летом.
Германия допускает начало переговоров о завершении войны в Украине уже летом
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Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что переговоры по прекращению войны РФ против Украины могут начаться уже этим летом. По его мнению, отсутствие решающего преимущества какой-либо из сторон на фронте создает условия для активизации дипломатических усилий. Об этом пишет The Guardian.

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Глава немецкого МИД отметил, что боевые действия фактически зашли в тупик, а ситуация на поле боя не дает ни одной из сторон возможности быстро добиться победы. Поэтому, считает он, в ближайшие месяцы может появиться шанс для начала переговорного процесса.

Кроме того, по мнению немецкого министра, Путин "возможно сейчас находится на этапе, когда серьезно рассматривает этот вопрос".

В то же время министр не уточнил, в каком формате могут состояться потенциальные переговоры и существуют ли конкретные договоренности относительно их подготовки и проведения.

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Германия рф Украина война переговоры

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