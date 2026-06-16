Німеччина допускає початок переговорів про завершення війни в Україні вже влітку

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль допустив початок мирних переговорів щодо України вже цього літа.

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що переговори щодо припинення війни РФ проти України можуть розпочатися вже цього літа. На його думку, відсутність вирішальної переваги будь-якої зі сторін на фронті створює умови для активізації дипломатичних зусиль. Про це пише The Guardian.

Очільник німецького МЗС зазначив, що бойові дії фактично зайшли в глухий кут, а ситуація на полі бою не дає жодній зі сторін можливості швидко досягти перемоги. Саме тому, вважає він, найближчими місяцями може з’явитися шанс для початку переговорного процесу.

Крім того, на думку німецького міністра, Путін "можливо, зараз перебуває на етапі, коли серйозно розглядає це питання".

Водночас міністр не уточнив, у якому форматі можуть відбутися потенційні переговори та чи існують наразі конкретні домовленості щодо їхньої підготовки й проведення.

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