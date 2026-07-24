Верховний Суд визнав законною базу окладів у 1762 грн, але після успішного перерахунку військової пенсії можна втратити доплату та індексацію

Перерахунок військової пенсії може стати фінансово невигідним: оклади залишаться на рівні 2018 року, а успішне підвищення основної пенсії через суд позбавляє військових щомісячної надбавки та індексації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Донедавна судова практика у справах військових пенсіонерів була більш менш прогнозовано переможною для громадян. Проте липень 2026 року суттєво змінив ландшафт. Верховний Суд виніс два взаємопов’язані рішення, які фактично закривають можливості для «автоматичного» підвищення виплат. Рішення не тільки легітимізували занижену базу розрахунку посадових окладів та окладів за військовими (спеціальними) званнями на рівні 1762 грн, тобто на рівні прожиткового мінімуму для 2018 року а й створили механізм «покарання» за успішний перерахунок — втрату надбавок та індексації.

Головний конфлікт розгорнувся саме навколо розрахункової величини окладів та доцільності збереження додаткових виплат після перерахунку. Ці рішення виглядають як спроба держави збалансувати бюджет Пенсійного фонду ціною соціальних стандартів військових.

Справа № 320/29450/24: легітимізація окладу 1762 грн

16 липня 2026 року колегія ВС ухвалила постанову, яка визнала законним пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України № 481.

Позивач вимагав скасувати фіксовану суму 1762 грн як базу для окладів, наполягаючи, що вона має дорівнювати актуальному прожитковому мінімуму.

Суд наголосив, що стаття 9 Закону № 2011-ХІІ делегує Уряду повноваження встановлювати розміри грошового забезпечення. Таким чином, Кабмін має право «заморожувати» розрахункову величину на рівні 2018 року.

Це рішення означає, що автоматичного підвищення окладів у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму не відбудеться. Державні органи отримали законну підставу відмовляти у видачі оновлених довідок.

Більш розлого про висновки Колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду читайте в матеріалі База для розрахунку виплат військовим залишиться на рівні 2018 року — 1762 грн: Верховний Суд визнав законною постанову 481.

Справа № 400/8494/25 та «скасування бонусів»

20 липня 2026 року ВС розглянув іншу справу, яка стосувалася наслідків вже проведеного перерахунку.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення Миколаївського окружного адміністративного суду та постанову П’ятого апеляційного адміністративного суду, якими позивачу відмовлено у зобов’язанні Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області провести перерахунок пенсії з урахуванням щомісячної доплати 2000 грн за Постановою КМУ № 713 та індексації за Постановою КМУ № 118.

Колишній військовослужбовець, пенсіонер, оскаржував припинення Пенсійним фондом виплати щомісячної доплати у розмірі 2000 грн та індексації після перерахунку пенсії, проведеного на виконання рішення суду у справі № 400/4654/25. На думку позивача, оскільки перерахунок здійснено виключно з метою виконання судового рішення на підставі оновленої довідки про грошове забезпечення, а не внаслідок зміни законодавчо визначених складових пенсійного забезпечення, підстав для скасування зазначених виплат не існувало.

Тобто, пенсіонер через суд домігся перерахунку пенсії з 01.02.2022 на основі оновленої довідки про грошове забезпечення. В результаті його основна пенсія зросла більше ніж на 2000 грн, і після цього ПФУ припинив виплати щомісячної доплати.

ВС підтримав ПФУ у припиненні виплат щомісячної доплати 2000 грн за Постановою № 713 та індексації за Постановою № 118.

Верховний Суд підтримав висновки судів попередніх інстанцій, зазначивши, що перерахунок пенсії через зростання прожиткового мінімуму є підставою для припинення доплати та індексації. Зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яке впливає на розмір грошового забезпечення, призводить до перерахунку пенсії. У такому випадку доплата 2000 грн та індексація припиняються. Це відповідає механізму, закріпленому в абзаці третьому пункту 2 Постанови КМУ № 168.

Тобто, доплата у 2000 грн була тимчасовим заходом до моменту перерахунку. Оскільки пенсія була перерахована у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення, навіть за рішенням суду, підстави для доплати та індексації зникають.

Водночас, в цьому ж рішенні ВС висловим іншу думку щодо можливості застосовувати базову величуну 8-річної давнини для розрахунку окладу. Суд підтвердив, що визначення розміру посадових окладів та окладів за званням через фіксовану величину 1762 грн, що визначено Постановою № 481, суперечить законам вищої юридичної сили, а саме Закону про Державний бюджет. Тому застосовується первинна редакція Постанови № 704 — з урахуванням актуального прожиткового мінімуму на 1 січня календарного року.

Правове протиріччя

У судовій практиці залишається важливий орієнтир — постанова Судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 17 лютого 2026 року у справі № 520/5814/24.

Суд дійшов висновку, що пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України № 481, який передбачає застосування фіксованого показника 1762 грн, не відповідає положенням закону про Державний бюджет, який має вищу юридичну силу.

«Суд не вправі, вирішуючи спір, застосовувати дефектний нормативно-правовий акт безвідносно до того чи був він чинним чи ні на момент виникнення спірних відносин» — зазначено в рішенні. Суд дійшов висновку, що пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України № 704 підлягає застосуванню лише в частині, яка не суперечить закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Відтак розміри посадових окладів та окладів за військовим (спеціальним) званням мають визначатися виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня відповідного року, а не з фіксованої величини, передбаченої підзаконним актом.

Крім того, Суд дійшов висновку, пункт 4 Постанови № 704 в редакції пункту 2 Постанови № 481 замінює такий державний соціальний стандарт як прожитковий мінімум на сталу величину — 1762,00 грн, застосування якої при визначенні посадових окладів та окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців не лише суттєво зменшує їх розміри окладів, а й зводить нанівець мету прийняття Постанови №704 як такої.

Суд зазначив, що під час вирішення спору не може застосовуватися підзаконний нормативний акт, якщо його положення суперечать закону. У такому разі пріоритет мають норми закону, зокрема щодо визначення прожиткового мінімуму як базового державного соціального стандарту.

Таким чином, Судова палата, що підверджено і в постанові № 400/8494/25, констатувала, що пункт 4 Постанови № 704 має застосовуватися у первинній редакції. Тобто для визначення окладів повинен використовуватися актуальний прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року.

Чому виникла така різниця?

Рішення від 20 липня спирається на висновки Палати ВС від 17 лютого 2026 року у справі № 520/5814/24, яка і визначила, що закони про Держбюджет мають пріоритет над дефектними постановами Кабміну.

Попри те, що у постанові від 16 липня Верховний Суд визнав постанову Кабінету Міністрів України № 481 такою, що підлягає застосуванню у відповідних правовідносинах, подальша постанова від 20 липня, спираючись на правову позицію Судової палати від 17 лютого 2026 року, підтверджує інший принцип: суд не вправі застосовувати підзаконний нормативний акт, якщо він суперечить закону.

Це залишає пенсіонерам процесуальну можливість обґрунтовувати вимоги про перерахунок пенсії виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого законом, а не з фіксованої розрахункової величини, визначеної постановою Уряду. Проте, слід бути готовим до того, що ПФУ автоматично зніме 2000 грн доплати та індексацію-2022, якщо основна пенсія зросте.

Водночас подальший розвиток судової практики залежатиме від того, який із підходів Верховного Суду набуде ознак сталої практики, зокрема з урахуванням рішень, ухвалених у липні 2026 року.

Подальший шлях судочинства залежатиме від того, чи підтвердить Велика Палата Верховного Суду пріоритет закону над дискрецією Уряду.

Якщо переважить підхід від 16 липня, перерахунки стануть винятковим явищем, а виплати військовим залишаться «замороженими».

Якщо переможе підхід від 20 липня, а саме пріоритет закону над урядовими постановами, то право на перерахунок із нового прожиткового мінімуму залишиться непохитним, хоча пенсіонерам доведеться жертвувати доплатами та індексацією.

Для вже відкритих справ ключове значення матиме дата звернення, оскільки Постанова № 481 була нечинною в період з 18 червня 2025 року до 16 липня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.