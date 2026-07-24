За красиве фото можна отримати штраф: що заборонено робити у заповідниках України

Фотосесія у заповіднику сама по собі не заборонена, але порушення встановленого режиму території під час зйомки може стати підставою для накладення штрафу.

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Бажання зробити ефектні фотографії серед дикої природи може обернутися не лише зіпсованим відпочинком, а й адміністративною відповідальністю. Сам факт фото- чи відеозйомки у національному природному парку або іншому об’єкті природно-заповідного фонду не є порушенням. Однак туристи нерідко порушують встановлений режим території заради вдалого кадру, що може стати підставою для накладення штрафу.

Коли фотосесія може стати порушенням

В Україні режим охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду визначається Законом «Про природно-заповідний фонд України». Для кожного заповідника, національного природного парку чи іншого природоохоронного об’єкта встановлюються власні правила відвідування, які залежать від функціонального зонування території.

Саме тому під час фотосесії туристам слід звертати увагу не лише на загальні правила поведінки, а й на інформаційні щити, попереджувальні знаки та вимоги адміністрації конкретного природоохоронного об’єкта.

Найчастіше порушення пов’язані з тим, що відвідувачі:

сходять із дозволених туристичних маршрутів або екологічних стежок;

заходять до заповідних зон, доступ до яких обмежений;

витоптують рослинність заради фотографії;

зривають квіти, гілки чи інші природні об’єкти як реквізит;

пересуваються транспортом у місцях, де це заборонено;

використовують піротехніку, димові шашки чи інший реквізит, який може створити пожежну небезпеку або завдати шкоди природним комплексам.

Яка відповідальність передбачена

Якщо під час фотосесії особа порушує режим території природно-заповідного фонду, її можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття 91 КУпАП передбачає відповідальність за здійснення в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду забороненої діяльності або порушення інших вимог режиму таких територій. Санкція також допускає конфіскацію знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів у випадках, передбачених законом.

Як можуть змінитися розміри штрафів за порушення режиму природно-заповідного фонду

Зазначимо, що у 2025 році Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №11309, розроблений Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, який передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

Документом пропонується суттєво збільшити розміри штрафів. Зокрема, для громадян — з нинішніх 9–24 до 500–1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для посадових осіб — з 15–30 до 1000–1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, зберігається можливість конфіскації знарядь і засобів вчинення правопорушення, а також незаконно добутих природних ресурсів.

Водночас станом на сьогодні законопроєкт в другому читанні не ухвалений, тому відповідні зміни ще не набрали чинності.

Чи потрібен дозвіл на професійну зйомку у заповідниках

У багатьох національних природних парках проведення комерційних фото- та відеозйомок регулюється внутрішніми правилами адміністрації. У таких випадках може знадобитися попереднє погодження або укладення відповідного договору, особливо якщо зйомка проводиться із використанням спеціальної техніки, великої кількості персоналу чи реквізиту. Порядок відвідування та перелік платних рекреаційних послуг визначаються адміністрацією конкретної установи природно-заповідного фонду.

Як уникнути штрафу

Перед фотосесією варто:

пересуватися лише дозволеними маршрутами;

не заходити до заповідних зон із обмеженим доступом;

не пошкоджувати рослини та природні об’єкти;

не використовувати реквізит, який може завдати шкоди довкіллю;

ознайомитися з правилами відвідування конкретного парку чи заповідника;

за потреби завчасно уточнити, чи потрібен дозвіл для професійної або комерційної фотозйомки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українців можуть оштрафувати й за фотосесію на маковому полі. Водночас фотографуватися на тлі макового чи ріпакового поля не заборонено, якщо зйомка відбувається з дороги, узбіччя або іншого місця, не заходячи на посіви та не завдаючи їм шкоди. Відповідно до статті 104 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне витоптування або знищення сільськогосподарських культур для громадян передбачений штраф від 17 до 85 гривень.

Також повідомлялося, що в Україні пропонують запровадити повну заборону на використання позашляховиків, квадроциклів, баггі, ендуро-мотоциклів та іншого транспорту підвищеної прохідності поза дорогами загального користування в межах природно-заповідного фонду Карпатського регіону.

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