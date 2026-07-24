За красивое фото можно получить штраф: что запрещено делать в заповедниках Украины

Фотосессия в заповеднике сама по себе не запрещена, но нарушение установленного режима территории при съемке может стать основанием для наложения штрафа.

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Желание сделать эффектные фотографии среди дикой природы может обернуться не только испорченным отдыхом, но и административной ответственностью. Сам по себе факт фото- или видеосъемки в национальном природном парке или на другом объекте природно-заповедного фонда не является нарушением. Однако туристы нередко нарушают установленный режим территории ради удачного кадра, что может стать основанием для наложения штрафа.

Когда фотосессия может стать нарушением

В Украине режим охраны территорий и объектов природно-заповедного фонда определяется Законом «О природно-заповедном фонде Украины». Для каждого заповедника, национального природного парка или другого природоохранного объекта устанавливаются собственные правила посещения, которые зависят от функционального зонирования территории.

Именно поэтому во время фотосессии туристам следует обращать внимание не только на общие правила поведения, но и на информационные щиты, предупреждающие знаки и требования администрации конкретного природоохранного объекта.

Чаще всего нарушения связаны с тем, что посетители:

сходят с разрешенных туристических маршрутов или экологических троп;

заходят в заповедные зоны, доступ к которым ограничен;

вытаптывают растительность ради фотографии;

срывают цветы, ветки или другие природные объекты в качестве реквизита;

передвигаются на транспорте в местах, где это запрещено;

используют пиротехнику, дымовые шашки или другой реквизит, который может создать пожарную опасность либо причинить вред природным комплексам.

Какая ответственность предусмотрена

Если во время фотосессии лицо нарушает режим территории природно-заповедного фонда, его могут привлечь к административной ответственности по статье 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Статья 91 КУоАП предусматривает ответственность за осуществление в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда запрещенной деятельности либо нарушение иных требований режима таких территорий. Санкция также допускает конфискацию орудий и средств совершения правонарушения, а также незаконно добытых природных ресурсов в случаях, предусмотренных законом.

Как могут измениться размеры штрафов за нарушение режима природно-заповедного фонда

Отметим, что в 2025 году Верховная Рада приняла за основу законопроект №11309, разработанный Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, который предусматривает усиление административной ответственности за нарушение законодательства о природно-заповедном фонде.

Документом предлагается существенно увеличить размеры штрафов. В частности, для граждан — с нынешних 9–24 до 500–1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а для должностных лиц — с 15–30 до 1000–1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Кроме того, сохраняется возможность конфискации орудий и средств совершения правонарушения, а также незаконно добытых природных ресурсов.

Вместе с тем по состоянию на сегодняшний день законопроект во втором чтении не принят, поэтому соответствующие изменения еще не вступили в силу.

Нужно ли разрешение на профессиональную съемку в заповедниках

Во многих национальных природных парках проведение коммерческих фото- и видеосъемок регулируется внутренними правилами администрации. В таких случаях может потребоваться предварительное согласование или заключение соответствующего договора, особенно если съемка проводится с использованием специальной техники, большого количества персонала или реквизита. Порядок посещения и перечень платных рекреационных услуг определяются администрацией конкретного учреждения природно-заповедного фонда.

Как избежать штрафа

Перед фотосессией стоит:

передвигаться только по разрешенным маршрутам;

не заходить в заповедные зоны с ограниченным доступом;

не повреждать растения и природные объекты;

не использовать реквизит, который может нанести вред окружающей среде;

ознакомиться с правилами посещения конкретного парка или заповедника;

при необходимости заранее уточнить, требуется ли разрешение для профессиональной или коммерческой фотосъемки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», оштрафовать могут и за фотосессию на маковом поле. При этом фотографироваться на фоне макового или рапсового поля не запрещено, если съемка ведется с дороги, обочины или другого места, не заходя на посевы и не причиняя им вреда. Согласно статье 104 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за самовольное вытаптывание или уничтожение сельскохозяйственных культур для граждан предусмотрен штраф от 17 до 85 гривен.

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