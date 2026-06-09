Украинцев могут оштрафовать за фотосессии на маковом поле: когда наступает ответственность

Закон не запрещает фотографироваться возле маковых или рапсовых полей, однако за повреждение посевов придется нести ответственность.

Фото: magnific

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Сезон цветения маков и рапса традиционно привлекает тысячи желающих сделать яркие снимки для соцсетей. Однако не все задумываются, что ради удачного кадра люди нередко заходят на частные поля, вытаптывают посевы или даже заезжают на них транспортом. Такие действия могут не только нанести ущерб владельцам земельных участков, но и стать основанием для административной или даже уголовной ответственности.

Можно ли фотографироваться на маковых и рапсовых полях

Фотографироваться на фоне макового или рапсового поля не запрещено, если делать это с дороги, обочины или другого места, где не повреждаются посевы.

В то же время за незаконное проникновение на частный земельный участок, вытаптывание или срывание сельскохозяйственных культур закон предусматривает ответственность.

Какой штраф грозит за повреждение посевов

Согласно статье 104 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за самовольное вытаптывание или уничтожение сельскохозяйственных культур для граждан предусмотрен штраф от 17 до 85 гривен.

Кроме того, владелец или пользователь земельного участка имеет право вызвать полицию, зафиксировать причиненный ущерб и требовать его возмещения в судебном порядке.

За проезд по полю также могут наказать

Статья 104 КУоАП также предусматривает ответственность за проезд по посевам или насаждениям на автомобиле, тракторе, комбайне или другой технике. За такое нарушение гражданам грозит штраф от 17 до 51 гривны.

Если вследствие проезда или иных действий владельцу земельного участка причинен ущерб, он может требовать его компенсации в установленном законом порядке. На практике сумма возмещения за поврежденный урожай может значительно превышать размер административного штраф.

Когда возможна уголовная ответственность

В большинстве случаев фотосессии на полях, даже если человек зашел на частный земельный участок без разрешения, не приводят к уголовной ответственности. Обычно в таких ситуациях речь идет об административных правонарушениях или возмещении причиненного ущерба.

В то же время статья 162 Уголовного кодекса Украины устанавливает ответственность за незаконное проникновение в жилище или иное владение лица, а также за незаконное проведение в них осмотра или обыска либо иные действия, нарушающие неприкосновенность владения. Санкция статьи предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен, исправительные работы или ограничение свободы.

Поэтому применение этой статьи к случаям фотосессий на маковых или рапсовых полях возможно только при наличии конкретных обстоятельств, которые правоохранительные органы и суд оценивают в каждом случае отдельно. Для обычного фотографирования на фоне поля без иных отягчающих обстоятельств уголовная ответственность по статье 162 УК Украины на практике маловероятна.

Как сделать фото в поле без нарушения закона

Чтобы избежать неприятностей, стоит придерживаться нескольких простых правил:

не заходить в посевы и не срывать цветы;

не заезжать на поля автомобилем, мотоциклом, квадроциклом или другой техникой;

фотографироваться с обочины, дороги или других доступных мест;

использовать зум и удачный ракурс вместо того, чтобы заходить в поле;

помнить, что поля могут быть обработаны пестицидами, а цветущие растения часто привлекают пчел и других насекомых.

Красивое фото для социальных сетей не стоит поврежденного урожая, конфликта с владельцем земельного участка или ответственности за нарушение закона. Поэтому во время фотосессий в период цветения стоит уважать труд аграриев и соблюдать установленные правила.

На Львовщине перепахали популярное маковое поле после волны фотосессий На фоне дискуссий о фотосессиях на цветущих полях резонанс вызвала история с маковым полем во Львовской области, которое в последние недели стало популярной локацией для фотографирования. Поле, фотографии которого массово распространялись в соцсетях, перепахали. Владелец земельного участка объяснил, что это решение не связано с наплывом посетителей. По его словам, дикие маки выросли на поле с сидератами — растениями, которые высевают для улучшения плодородия почвы. После завершения цветения посевы перепахали, чтобы использовать их как естественное удобрение перед высадкой другой культуры. В то же время ситуация вокруг цветущих полей вызвала активное обсуждение в соцсетях. Пользователи обращали внимание на случаи, когда посетители ради эффектных кадров вытаптывали посевы и наносили ущерб аграриям. В частности, в сети распространили историю владельца поля в Киевской области, который жаловался на повреждение посевов из-за массовых фотосессий. По словам очевидцев, люди вытоптали часть поля по периметру, несмотря на просьбы не заходить на посевы. Эти случаи в очередной раз напоминают, что популярность цветущих локаций в соцсетях не отменяет необходимости уважать право собственности и труд фермеров. Даже если фотосессия проходит на открытой местности, повреждение посевов может стать основанием для привлечения к ответственности и возмещения причиненного ущерба.

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