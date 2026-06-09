Українців можуть оштрафувати за фотосесії на маковому полі: коли настає відповідальність

Закон не забороняє фотографуватися біля макових чи ріпакових полів, але за пошкодження посівів доведеться відповідати.

Фото: magnific

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Сезон цвітіння маків і ріпаку традиційно приваблює тисячі охочих зробити яскраві світлини для соцмереж. Втім, не всі замислюються, що заради вдалого кадру люди нерідко заходять на приватні поля, витоптують посіви або навіть заїжджають у них транспортом. Такі дії можуть не лише завдати збитків власникам земельних ділянок, а й стати підставою для адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності.

Чи можна фотографуватися на макових і ріпакових полях

Фотографуватися на тлі макового або ріпакового поля не заборонено, якщо робити це з дороги, узбіччя чи іншого місця, де не пошкоджуються посіви.

Водночас за незаконне проникнення на приватну земельну ділянку, витоптування або зривання сільськогосподарських культур закон передбачає відповідальність.

Який штраф загрожує за пошкодження посівів

Відповідно до статті 104 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне витоптування або знищення сільськогосподарських культур для громадян передбачений штраф від 17 до 85 гривень.

Крім того, власник або користувач земельної ділянки має право викликати поліцію, зафіксувати завдані збитки та вимагати їх відшкодування в судовому порядку.

За проїзд по полю також можуть покарати

Стаття 104 КУпАП також передбачає відповідальність за проїзд по посівах або насадженнях на автомобілі, тракторі, комбайні чи іншій техніці. За таке порушення громадянам загрожує штраф від 17 до 51 гривні.

Якщо внаслідок проїзду чи інших дій власнику земельної ділянки завдано збитків, він може вимагати їх компенсації у встановленому законом порядку. На практиці сума відшкодування пошкодженого врожаю може значно перевищувати розмір адміністративного штрафу.

Коли можлива кримінальна відповідальність

У більшості випадків фотосесії на полях, навіть якщо людина зайшла на приватну земельну ділянку без дозволу, не призводять до кримінальної відповідальності. Зазвичай у таких ситуаціях йдеться про адміністративні правопорушення або відшкодування завданих збитків.

Водночас стаття 162 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи, а також за незаконне проведення в них огляду чи обшуку або інші дії, що порушують недоторканність володіння. Санкція статті передбачає штраф від 850 до 1700 гривень, виправні роботи або обмеження волі.

Тому застосування цієї статті до випадків фотосесій у макових чи ріпакових полях можливе лише за наявності конкретних обставин, які правоохоронні органи та суд оцінюють у кожному випадку окремо. Для звичайного фотографування на тлі поля без інших обтяжуючих обставин кримінальна відповідальність за статтею 162 КК України на практиці є малоймовірною.

Як зробити фото в полі без порушення закону

Щоб уникнути неприємностей, варто дотримуватися кількох простих правил:

не заходити в посіви та не зривати квіти;

не заїжджати на поля автомобілем, мотоциклом, квадроциклом чи іншою технікою;

фотографуватися з узбіччя, дороги або інших доступних місць;

використовувати зум і вдалий ракурс замість того, щоб заходити в поле;

пам’ятати, що поля можуть бути оброблені пестицидами, а квітучі рослини часто приваблюють бджіл та інших комах.

Красиве фото для соціальних мереж не варте пошкодженого врожаю, конфлікту з власником земельної ділянки чи відповідальності за порушення закону. Тому під час фотосесій у період цвітіння варто поважати працю аграріїв і дотримуватися встановлених правил.

На Львівщині переорали популярне макове поле після хвилі фотосесій На тлі дискусій про фотосесії на квітучих полях резонанс викликала історія з маковим полем на Львівщині, яке останніми тижнями стало популярною локацією для фотографувань. Поле, світлини з якого масово поширювалися у соцмережах, переорали. Власник земельної ділянки пояснив, що рішення не пов’язане з напливом відвідувачів. За його словами, дикі маки виросли на полі із сидератами — рослинами, які висівають для покращення родючості ґрунту. Після завершення цвітіння посіви переорали, щоб використати їх як природне добриво перед висадженням іншої культури. Водночас ситуація навколо квітучих полів спричинила активне обговорення у соцмережах. Користувачі звертали увагу на випадки, коли відвідувачі заради ефектних кадрів витоптували посіви та завдавали збитків аграріям. Зокрема, в мережі поширили історію власника поля на Київщині, який скаржився на пошкодження посівів через масові фотосесії. За словами очевидців, люди витоптали частину поля по периметру, попри прохання не заходити на посіви. Ці випадки вкотре нагадують, що популярність квітучих локацій у соцмережах не скасовує необхідності поважати право власності та працю фермерів. Навіть якщо фотосесія відбувається на відкритій місцевості, пошкодження посівів може стати підставою для притягнення до відповідальності та відшкодування завданих збитків.

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