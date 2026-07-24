Верховная Рада готовит законодательную базу для первых выборов после войны: какие главные вызовы

В Парламенте совместно с экспертами и представителями гражданского общества уже разрабатывают будущую законодательную основу для проведения выборов.

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Верховная Рада совместно с экспертами и гражданским обществом разрабатывает будущую законодательную основу для проведения выборов. В то же время сам разговор о подготовке к выборам не означает, что они состоятся завтра или послезавтра. Пока действует военное положение, проведение выборов невозможно.

Об этом шла речь во время тематической дискуссии, организованной Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, при участии послов государств — участников ОБСЕ. В центре обсуждения — подготовка Украины к первым выборам после отмены военного положения и вызовы, не имеющие аналогов в современной Европе.

В Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства подчеркнули, что подготовка к выборам не означает спешку — она означает ответственность.

Украине предстоит решить ряд сложных вопросов, среди которых:

участие миллионов граждан, находящихся за границей;

обеспечение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;

голосование военнослужащих;

восстановление и защита избирательной инфраструктуры;

актуальность Реестра избирателей;

риски безопасности;

противодействие возможному внешнему вмешательству.

«Каждый из этих вопросов требует отдельного решения, но вместе они должны сформировать целостную и понятную избирательную систему», — отметили в Комитете.

Именно поэтому в Верховной Раде совместно с экспертами и представителями гражданского общества уже разрабатывают будущую законодательную основу для проведения выборов.

Также Украина проводит консультации с международными партнерами, в частности с ОБСЕ, по вопросам правовой экспертизы, технической поддержки, обмена опытом и будущего международного наблюдения за избирательным процессом.

В Комитете отметили, что первые послевоенные выборы должны состояться не просто как можно скорее, а тогда, когда государство сможет гарантировать их безопасность, прозрачность и легитимность.

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