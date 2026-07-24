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Кому принадлежит дом, если право собственности оформили после развода, – ВС объяснил

10:38, 24 июля 2026 59
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Может ли один из бывших супругов стать единоличным собственником дома после развода.
Кому принадлежит дом, если право собственности оформили после развода, – ВС объяснил
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Регистрация права собственности на жилой дом за одним из супругов после расторжения брака не опровергает презумпцию общности имущества супругов, если такое имущество фактически было приобретено (построено) в период брака. Бремя опровержения презумпции общности имущества и доказывания приобретения спорного имущества за личные средства возлагается на того из супругов, который отрицает общность такого имущества.

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О чем было дело

Истец обратился в суд с иском о разделе совместного имущества, указав, что во время брака (1990–2001 гг.) они с ответчиком построили жилой дом. В 2014 году ему стало известно, что ответчик в 2010 году (после расторжения брака) единолично оформила право собственности на этот дом на основании решения сельского совета. Истец просил признать за ним право собственности на 1/2 долю дома.

Ответчик подала встречный иск о признании права собственности по приобретательной давности, утверждая, что истец не принимал участия в содержании имущества после 2001 года.

Дело судами рассматривалось неоднократно.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, признав дом совместным имуществом, в удовлетворении встречного иска отказал.

Апелляционный суд не согласился с решением суда первой инстанции в части удовлетворенных требований, решение в этой части отменил, принял новое решение, которым отказал в удовлетворении первоначального иска, сославшись на то, что на один объект не могут одновременно существовать два конкурирующих правовых титула, а истец не обжаловал решение сельского совета и правоустанавливающие документы ответчика, что, по мнению суда, создавало правовую неопределенность.

ВС не согласился с выводами апелляционного суда, постановление отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе, исходя из следующего.

Что объяснил Верховный Суд

В данном деле в апреле 2010 года жена зарегистрировала за собой право собственности на спорный жилой дом, однако дом фактически был построен в 1996 году, то есть в период брака сторон по делу.

Поскольку дом начали строить и фактически построили в 1996 году (во время брака), порядок приобретения имущества определяется КоБС Украины, а раздел осуществляется по правилам СК Украины.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является общей совместной собственностью, а доли сторон при разделе считаются равными. Факт регистрации имущества на имя одного из супругов не опровергает презумпцию общности, если имущество приобретено за общие средства и в период брака.

Суд апелляционной инстанции ошибочно считал, что обжалование решения органа местного самоуправления о регистрации права за ответчиком является обязательной предпосылкой для защиты прав истца. Наличие регистрации за одним из собственников не является препятствием для признания за другим права на долю в таком имуществе. Опровержение презумпции общности имущества возлагается на того, кто ее отрицает.

Поскольку ответчик не предоставила доказательств существенного улучшения имущества за собственные средства после расторжения брака (в частности, отказалась от проведения экспертизы), правовых оснований для отступления от равенства долей нет.

Постановление Верховного Суда по делу № 307/2148/16 (производство № 61-16254св21).

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