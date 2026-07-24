Женщина требовала 26 тысяч гривен за лечение собаки, на которого напала соседская овчарка: почему суд отказал

Несмотря на чеки за лечение, видеозаписи и обращение в полицию, суд пришел к выводу, что истец не доказала, что именно собака соседа напала на ее домашнего питомца.

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Владелица собаки пыталась через суд взыскать с соседа более 26 тыс. грн материального и морального ущерба, утверждая, что его немецкая овчарка покусала ее домашнего питомца. Несмотря на предоставленные чеки на лечение, видеозаписи и обращение в полицию, суд отказал в удовлетворении иска. Причина — истец не смогла надлежащими доказательствами подтвердить, что именно собака ответчика причинила повреждения, а также не доказала наличие всех условий, необходимых для возложения гражданско-правовой ответственности. К такому выводу пришел Первомайский горрайонный суд Николаевской области.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с требованием взыскать с соседа 21 776,50 грн расходов на лечение собаки и 5 тыс. грн морального ущерба.

Она утверждала, что еще в начале декабря 2025 года камеры видеонаблюдения неоднократно фиксировали, как немецкие овчарки, владельцем которых она считала ответчика, без присмотра бегали по улице и заходили на территорию ее домовладения. По словам истца, 19 декабря 2025 года одна из этих собак напала на ее собаку породы метис и причинила ей телесные повреждения.

После этого животное проходило лечение, стоимость которого, согласно предоставленным документам, составила 21 776,50 грн. Помимо материального ущерба, истец просила компенсировать моральный ущерб, объясняя, что пережила сильный стресс, волновалась за жизнь домашнего питомца, потеряла сон и начала бояться за безопасность своего несовершеннолетнего ребенка из-за того, что, по ее мнению, ответчик и дальше выпускает собак без надлежащего контроля.

Также она сообщила, что обратилась в полицию. В ответе правоохранительных органов отмечалось, что по результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 154 КУоАП в отношении виновного лица.

Позиция ответчика

Ответчик иск не признал.

Он подтвердил, что является владельцем немецкой овчарки, однако отметил, что надлежащим образом ее содержит. Также пояснил, что является военнослужащим и временно проживает вместе с другими военнослужащими, которые также имеют собак.

По его мнению, предоставленная истцом видеозапись не подтверждает, что именно его собака напала на животное истца. Кроме того, он обратил внимание, что в ветеринарную клинику истец обратилась лишь через восемь дней после происшествия, поэтому, по его мнению, повреждения могли быть получены при других обстоятельствах.

Ответчик также отрицал, что в отношении него составлялся протокол об административном правонарушении.

Почему суд отказал в иске

Суд обратил внимание, что в соответствии с Гражданским кодексом животные являются особым объектом гражданских прав, на который распространяется правовой режим вещи. Владелец животного, права которого нарушены, имеет право требовать возмещения имущественного и морального ущерба.

Вместе с тем для возникновения обязанности возместить ущерб необходимо доказать все элементы гражданского правонарушения: наличие ущерба, противоправное поведение, причинно-следственную связь между таким поведением и ущербом, а также вину лица, которое его причинило. Обязанность доказывания этих обстоятельств возлагается именно на истца.

Исследовав материалы дела № 484/1904/26, суд пришел к выводу, что истец не предоставила надлежащих и допустимых доказательств того, что именно собака ответчика причинила повреждения ее домашнему питомцу.

В частности, суд отметил, что ответ полиции содержит информацию о составлении протокола по ч. 1 ст. 154 КУоАП в отношении «виновного лица». Вместе с тем истец не предоставила копию этого протокола, а справка суда засвидетельствовала, что административный материал в отношении ответчика по ст. 154 КУоАП в суд не поступал. При таких обстоятельствах суд не смог установить, что административный протокол был составлен именно в отношении ответчика.

Кроме того, суд исследовал видеозапись с камеры наблюдения и отметил, что она фиксирует лишь собаку, бегущую по улице, но не содержит фиксации самого момента нападения на собаку истца. Поэтому это доказательство не подтверждает обстоятельства, на которые она ссылалась.

Суд также подчеркнул, что сам по себе факт наличия у ответчика собаки породы немецкая овчарка не может свидетельствовать о его ответственности без других надлежащих доказательств, которые подтверждали бы противоправность его поведения и причинно-следственную связь с причиненным ущербом.

Вывод суда

Оценив все доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что истец не доказала надлежащими и допустимыми доказательствами противоправность поведения ответчика, его вину, а также причинно-следственную связь между его действиями и заявленным ущербом.

Поскольку необходимые условия для возложения гражданско-правовой ответственности не были подтверждены, суд отказал в удовлетворении иска о взыскании материального и морального ущерба.

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