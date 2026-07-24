Неиспользованный отпуск за прошлые годы: имеет ли право работник на компенсацию

Денежная компенсация возможна, если у работника продолжительность ежегодного отпуска больше 24 к.дн. за рабочий год.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работник может получить денежную компенсацию за часть неиспользованного ежегодного отпуска без прекращения трудовых отношений. Однако такая возможность предусмотрена не во всех случаях, а только при условии, что работник уже использовал минимальную гарантированную часть отпуска.

Согласно части 4 статьи 24 Закона Украины «Об отпусках» №504/96-ВР, по желанию работника часть ежегодного основного и дополнительных отпусков может быть заменена денежной компенсацией. При этом продолжительность фактически предоставленного ежегодного отпуска за соответствующий рабочий год должна составлять не менее 24 календарных дней.

То есть работник, который имеет право на большую продолжительность ежегодного отпуска, может получить выплату за неиспользованные дни, превышающие 24 календарных дня.

Например, работник с инвалидностью II группы имеет право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней в соответствии с законодательством. Если он использовал 24 дня отпуска, за оставшиеся 6 дней он может получить денежную компенсацию. Такой порядок может применяться за каждый рабочий год, за который имеются неиспользованные дни.

В то же время, если работник имеет стандартный ежегодный отпуск продолжительностью 24 календарных дня и не использовал его полностью за предыдущие годы, заменить эти дни денежной компенсацией без увольнения нельзя.

Неиспользованные дни отпуска в таком случае не «сгорают» — работник имеет право использовать их в дальнейшем. Выплата компенсации за все неиспользованные дни ежегодного отпуска, как правило, осуществляется при увольнении работника в соответствии со статьей 24 Закона Украины «Об отпусках».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», работники, чья работа связана с постоянным использованием компьютера, могут иметь право на ежегодный дополнительный отпуск. Законодательство относит такой отпуск к категории отпусков за особый характер труда, поскольку такая работа связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой.

Согласно статье 76 Кодекса законов о труде Украины и части первой статьи 4 Закона Украины «Об отпусках», ежегодные дополнительные отпуска являются одним из видов отпусков, которые могут предоставляться работникам дополнительно к основному ежегодному отпуску.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.