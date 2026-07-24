Невикористана відпустка за минулі роки: чи має право працівник на компенсацію

Грошова компенсація можлива, якщо у працівника тривалість щорічної відпустки більша, ніж 24 к.дн. за робочий рік.

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Працівник може отримати грошову компенсацію за частину невикористаної щорічної відпустки без припинення трудових відносин. Однак така можливість передбачена не для всіх випадків, а лише за умови, що працівник уже використав мінімальну гарантовану частину відпустки.

Відповідно до частини 4 статті 24 Закону України «Про відпустки» №504/96-ВР, за бажанням працівника частина щорічної основної та додаткових відпусток може бути замінена грошовою компенсацією. При цьому тривалість фактично наданої щорічної відпустки за відповідний робочий рік має становити не менше 24 календарних днів.

Тобто працівник, який має право на більшу тривалість щорічної відпустки, може отримати виплату за невикористані дні понад 24 календарні дні.

Наприклад, працівник з інвалідністю II групи має право на щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів відповідно до законодавства. Якщо він використав 24 дні відпустки, за решту 6 днів може отримати грошову компенсацію. Такий порядок може застосовуватися за кожен робочий рік, за який є невикористані дні.

Водночас, якщо працівник має стандартну щорічну відпустку тривалістю 24 календарні дні і не використав її повністю за попередні роки, замінити ці дні грошовою компенсацією без звільнення не можна.

Невикористані дні відпустки в такому випадку не «згорають» — працівник має право використати їх у подальшому. Виплата компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки проводиться, як правило, при звільненні працівника відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», працівники, чия робота пов’язана з постійним використанням комп’ютера, можуть мати право на щорічну додаткову відпустку. Законодавство відносить таку відпустку до категорії відпусток за особливий характер праці, адже така робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням.

Відповідно до статті 76 Кодексу законів про працю України та частини першої статті 4 Закону України «Про відпустки», щорічні додаткові відпустки є одним із видів відпусток, які можуть надаватися працівникам додатково до основної щорічної відпустки.