Не кожен пай впливає на субсидію — коли прибуток врахують у розрахунках

Розмір субсидії обчислюється з урахуванням доходу, отриманого за пай.

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Дохід від земельного паю враховується під час призначення житлової субсидії, якщо власник отримував із нього прибуток у відповідному періоді. Розмір допомоги на оплату житлово-комунальних послуг визначають з урахуванням суми такого доходу.

Як повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, чкщо земельний пай переданий в оренду, а орендар розраховується з власником продукцією або іншими товарами (тобто в натуральній формі), орендар зобов’язаний подати до податкових органів звіт із зазначенням грошової вартості такої орендної плати.

Дані про отриманий власником паю дохід надходять до Пенсійного фонду України автоматично — через електронну інформаційну взаємодію з Державною податковою службою.

Водночас сама наявність земельного паю не впливає на право отримання субсидії. Якщо пай не приносить домогосподарству доходу, його не враховують під час розрахунку розміру житлової субсидії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Пенсійному фонді роз’яснили порядок визначення розміру субсидій та пільг, врахування доходів при їх обчисленні. Житлова субсидія — це державна допомога для сімей, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Вона є безповоротною та розраховується як різниця між вартістю комунальних послуг у межах встановлених норм та сумою обов’язкового платежу, яку сім’я повинна сплачувати самостійно.