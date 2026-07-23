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Коли безкоштовні послуги для держорганів порушують закон – за що можна отримати припис від НАЗК

22:54, 23 липня 2026 96
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Органи влади не можуть безоплатно отримувати «подарунки» від фізичних чи юридичних осіб.
Коли безкоштовні послуги для держорганів порушують закон – за що можна отримати припис від НАЗК
Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
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Національне агентство з питань запобігання корупції роз’яснило, що державним органам та органам місцевого самоврядування заборонено безоплатно отримувати від фізичних чи юридичних осіб кошти, майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги або послуги.

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Відповідна заборона передбачена частиною першою статті 54 Закону України «Про запобігання корупції». Як зазначили у НАЗК, вона зумовлена необхідністю мінімізації корупційних ризиків, пов’язаних з прихованими формами фінансування органів публічної влади, та неправомірним впливом з боку представників бізнесу, громадських об’єднань або окремих осіб.

Водночас закон передбачає винятки. Органи влади можуть отримувати окремі види допомоги, зокрема благодійну або міжнародну технічну допомогу, якщо це дозволено законодавством.

У НАЗК наголосили, що неправомірне одержання майна або послуг органами влади є правопорушенням, пов’язаним з корупцією, та може тягнути за собою юридичну відповідальність. НАЗК може внести керівнику відповідного органу припис щодо усунення порушення вимог Закону, проведення службового розслідування та притягнення винної особи до відповідальності.

Приклади порушень

НАЗК повідомило, що раніше виносило приписи посадовцям через порушення заборони на безоплатне отримання майна чи послуг.

Зокрема, йшлося про:

  • голову Полтавської обласної ради — через безоплатне отримання посадовими особами органу правових послуг від фізичних осіб;
  • начальника Чернігівської обласної військової адміністрації — через безоплатне отримання структурним підрозділом ОВА правничої допомоги адвоката;
  • голову Державного агентства меліорації та рибного господарства — через укладення посадовими особами 31 договору з приватною компанією щодо безоплатного зберігання майна;
  • начальника Головного сервісного центру МВС — через безоплатне користування одним із територіальних підрозділів центру нерухомим майном приватного товариства.

Що з рекламою та висвітленням діяльності органів влади

Окремо НАЗК звернуло увагу, що державним органам та органам місцевого самоврядування забороняється безоплатне отримання послуг з виробництва та розповсюдження реклами, крім соціальної (послуги реклами можуть використовувати на платній основі за рахунок коштів відповідного бюджету органу).

Водночас безкоштовне висвітлення діяльності органів влади у медіа не є порушенням заборони.

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закон держслужбовці НАЗК

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