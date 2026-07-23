Реєстр атестованих судових експертів: як перевірити фахівця та знайти потрібного спеціаліста

Обирати спеціаліста можна за ПІБ, регіоном, державним органом, типом фахівця або за напрямами, видами й індексами експертних спеціальностей.

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Міністерство юстиції України веде відкритий електронний Реєстр атестованих судових експертів, у якому міститься інформація про фахівців, які мають право проводити судові експертизи.

До бази внесені дані як про експертів державних спеціалізованих установ, так і про приватних спеціалістів. Реєстр дозволяє перевірити повноваження експерта та знайти фахівця за необхідним напрямом.

У Реєстрі можна отримати інформацію про:

прізвище, ім’я та по батькові судового експерта;

місце роботи та контактні дані;

рішення атестаційної комісії;

номер і строк дії свідоцтва експерта;

види експертиз і перелік спеціальностей, за якими фахівець має право працювати.

Пошук у базі можна здійснювати за прізвищем експерта, регіоном, державним органом, типом фахівця, а також за напрямами та індексами експертних спеціальностей.

Реєстр використовують суди, правоохоронні органи, адвокати, юристи, державні установи та громадяни. Він дає змогу перевірити, чи має конкретний спеціаліст чинні повноваження для проведення судової експертизи, або обрати експерта відповідного профілю.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», перелік дисциплінарних проступків судового експерта хочуть доповнити пунктом про відповідальність за порушення встановленого порядку проведення експертизи, що призвело до помилок у висновку судового експерта.

Для цього до Верховної Ради внесли законопроєкт 15271. Йдеться про проєкт змін до статті 14 Закону України «Про судову експертизу».

Наразі статтею 14 Закону України «Про судову експертизу» визначено засади відповідальності судового експерта, зокрема, встановлено, що судовий експерт на підставах та в порядку, передбачених законодавством, може бути притягнутий до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності.

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