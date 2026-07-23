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Пожертва чи дарування: у чому різниця та які права має благодійник

21:14, 23 липня 2026 178
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Пожертвувач може контролювати, чи використовується пожертва за цільовим призначенням.
Пожертва чи дарування: у чому різниця та які права має благодійник
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Пожертва є одним із найпоширеніших способів підтримки людей, організацій або суспільно важливих ініціатив. Проте з юридичної точки зору вона суттєво відрізняється від звичайного дарування та передбачає додаткові права й обов’язки сторін.

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Як пояснили у Міністерствоі юстиції України, пожертвою вважається дарування рухомого або нерухомого майна, зокрема грошей і цінних паперів, для досягнення заздалегідь визначеної мети.

Саме наявність конкретного призначення є головною відмінністю пожертви від звичайного дарування. Якщо під час дарування майно передається без встановлення мети його використання, то особа, яка приймає пожертву, зобов’язана використовувати її виключно за визначеним призначенням.

Закон також надає пожертвувачу право контролювати, чи використовуються передані кошти або майно відповідно до обумовленої мети. Якщо пожертва використовується не за призначенням, благодійник має право вимагати розірвання договору про пожертву.

Форма договору про пожертву залежить від предмета, який передається. Водночас правочин вважається укладеним із моменту прийняття пожертви.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», договори дарування нерухомості часто укладаються між близькими родичами, проте саме вони нерідко стають предметом спорів після зміни сімейних відносин, відкриття спадщини чи виникнення конфліктів. При цьому на практиці нерідко плутають визнання договору недійсним із його розірванням або скасуванням, хоча це різні правові механізми.

Відносини щодо дарування регулює глава 55 Цивільного кодексу України. Відповідно до статті 717 ЦК України за договором дарування одна сторона безоплатно передає іншій майно у власність. Якщо предметом договору є квартира або інша нерухомість, він укладається у письмовій формі, посвідчується нотаріально та підлягає державній реєстрації.

Після переходу права власності дарувальник втрачає будь-які речові права на подароване майно. Тому зміна життєвих обставин, погіршення стосунків чи бажання повернути квартиру самі по собі не є підставами для скасування дарування.

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мінюст Міністерство юстиції України

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