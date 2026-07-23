Документ повинен відповідати вимогам для проставлення апостиля.

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Паспортний сервіс нагадав українцям особливості проставлення апостиля на свідоцтві про народження та свідоцтві про шлюб.

Документ повинен:

бути виданий органом державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) України;

бути виданий не раніше 1 січня 2016 року;

не мати виправлень, пошкоджень або ламінування;

містити підпис уповноваженої посадової особи та відбиток печатки.

Якщо свідоцтво:

видане до 1 січня 2016 року;

видане виконавчим комітетом;

заламіноване,

спочатку необхідно отримати повторне свідоцтво у відділі ДРАЦС. Лише після цього документ можна подати на проставлення апостиля.

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