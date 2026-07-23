Особливості проставлення апостиля на свідоцтві про народження та свідоцтві про шлюб
23:30, 23 липня 2026 80
Документ повинен відповідати вимогам для проставлення апостиля.
Паспортний сервіс нагадав українцям особливості проставлення апостиля на свідоцтві про народження та свідоцтві про шлюб.
Документ повинен:
- бути виданий органом державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) України;
- бути виданий не раніше 1 січня 2016 року;
- не мати виправлень, пошкоджень або ламінування;
- містити підпис уповноваженої посадової особи та відбиток печатки.
Якщо свідоцтво:
- видане до 1 січня 2016 року;
- видане виконавчим комітетом;
- заламіноване,
спочатку необхідно отримати повторне свідоцтво у відділі ДРАЦС. Лише після цього документ можна подати на проставлення апостиля.
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