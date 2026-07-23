Процедури аналізу цін у будівництві планують спростити

Запропоновані зміни спрямовані на те, щоб зробити процедури аналізу цін більш практичними та зменшити адміністративне навантаження на замовників.

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В Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту обговорили впровадження Бази даних цін на будівельну продукцію, формування середніх цін і подальші кроки, необхідні для підвищення прозорості будівництва за публічні кошти. У фокусі зустрічі — оцінка запропонованих змін із представниками антикорупційного середовища для збереження балансу контролю за використанням публічних коштів.

«Реформа ціноутворення у будівництві є фундаментальною для всієї системи відбудови. Наше завдання — знайти баланс між максимальною прозорістю використання публічних коштів і швидкою реалізацією проєктів, які сьогодні критично важливі для країни. Реформа має не створювати додаткові бар’єри, а навпаки — забезпечити замовникам зрозумілі цифрові інструменти аналізу цін, захистити їх від суб’єктивних претензій контролюючих органів та гарантувати бізнесу прозорі й справедливі правила роботи», — наголосила заступниця міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Наталія Козловська.

Окремою темою зустрічі стали напрацьовані Міністерством спільно з Держаудитслужбою рішення за результатами серії консультацій з обласними військовими адміністраціями, органами місцевого самоврядування, Асоціацією міст України, Асоціацією об’єднаних територіальних громад та експертним середовищем.

На основі отриманих пропозицій розроблено проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів №1512, який уже направлено на погодження центральним органам виконавчої влади, асоціаціям та обласним адміністраціям.

Запропоновані зміни спрямовані на те, щоб зробити процедури аналізу цін більш практичними та зменшити адміністративне навантаження на замовників.

Зокрема, пропонується: встановити поріг у 1,5 млн грн, вище якого аналіз цін здійснюватиметься за процедурою, визначеною постановою №1512. Для об’єктів меншої вартості замовники самостійно визначатимуть порядок аналізу цін внутрішніми документами, що дозволить уникнути зайвої бюрократії для шкіл, лікарень та інших об’єктів соціальної сфери.

Також передбачається суттєво спростити підготовку звітів завдяки диференційованому підходу до аналізу позицій в кошторисі залежно від їхнього впливу на загальну вартість будівництва.

Так, ціноутворюючі матеріали (60% вартості) перевірятимуться за повною процедурою, для менш вартісних ресурсів (35% вартості) передбачено спрощений аналіз, а для малоцінних матеріалів вимоги до підтвердження джерел інформації будуть мінімізовані. За експертними оцінками, це дасть змогу скоротити час на формування звіту до 80%.

Окремий блок змін стосується врегулювання взаємодії з постачальниками. Пропонується встановити граничний строк очікування відповіді на запит щодо цін — п’ять робочих днів. Якщо відповідь не надходить, факт направлення запиту фіксуватиметься в ЄДЕССБ і вважатиметься достатнім підтвердженням обґрунтованості відсутності конкурентних пропозицій. Крім того, офіційні прайс-листи виробників та дані з Бази цін ЄДЕССБ пропонується прирівняти до комерційних пропозицій.

Проєкт змін також чітко розмежовує відповідальність учасників процесу. Достовірність інформації про статус постачальника, наприклад, офіційного дистриб’ютора, нестиме особа, яка подає цінову пропозицію, тоді як замовники та кошторисники не відповідатимуть за перевірку цих відомостей і не будуть зобов’язані вимагати додаткові підтвердні документи.

Для виробників будівельної продукції пропонується закріпити, що розміщення цін у Базі даних ЄДЕССБ має виключно індикативний характер і не створює зобов’язань щодо постачання чи продажу продукції за оприлюдненими цінами. Також передбачено безоплатне внесення інформації до системи через API, що має стимулювати активніше наповнення Бази даних цін.

Крім того, змінами пропонується чітко визначити функції замовника та підрядника на різних етапах реалізації проєкту, а також передбачити перехідні положення, які унеможливлять зупинку вже розпочатих будівельних проєктів або необхідність повторного проходження експертизи лише через запровадження нових вимог до електронних звітів. Це дозволить продовжити реалізацію чинних проєктів без затримок, одночасно забезпечуючи поступове впровадження нових механізмів ціноутворення.

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