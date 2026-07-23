Особенности проставления апостиля на свидетельство о рождении и свидетельство о браке
23:30, 23 июля 2026 81
Документ должен соответствовать требованиям для проставления апостиля.
Паспортный сервис напомнил украинцам об особенностях проставления апостиля на свидетельство о рождении и свидетельство о браке.
- Документ должен:
- быть выдан органом государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) Украины;
- быть выдан не ранее 1 января 2016 года;
- не иметь исправлений, повреждений или ламинирования;
- содержать подпись уполномоченного должностного лица и оттиск печати.
Если свидетельство:
- выдано до 1 января 2016 года;
- выдано исполнительным комитетом;
- заламинировано,
сначала необходимо получить повторное свидетельство в отделе ГРАГС. Только после этого документ можно подать на проставление апостиля.
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