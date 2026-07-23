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Особенности проставления апостиля на свидетельство о рождении и свидетельство о браке

23:30, 23 июля 2026 81
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Документ должен соответствовать требованиям для проставления апостиля.
Особенности проставления апостиля на свидетельство о рождении и свидетельство о браке
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Паспортный сервис напомнил украинцам об особенностях проставления апостиля на свидетельство о рождении и свидетельство о браке. 

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  • Документ должен: 
  • быть выдан органом государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) Украины;
  • быть выдан не ранее 1 января 2016 года;
  • не иметь исправлений, повреждений или ламинирования;
  • содержать подпись уполномоченного должностного лица и оттиск печати.

Если свидетельство: 

  • выдано до 1 января 2016 года;
  • выдано исполнительным комитетом;
  • заламинировано,

сначала необходимо получить повторное свидетельство в отделе ГРАГС. Только после этого документ можно подать на проставление апостиля.

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