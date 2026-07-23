Особенности проставления апостиля на свидетельство о рождении и свидетельство о браке

Документ должен соответствовать требованиям для проставления апостиля.

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Паспортный сервис напомнил украинцам об особенностях проставления апостиля на свидетельство о рождении и свидетельство о браке.

Документ должен:

быть выдан органом государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) Украины;

быть выдан не ранее 1 января 2016 года;

не иметь исправлений, повреждений или ламинирования;

содержать подпись уполномоченного должностного лица и оттиск печати.

Если свидетельство:

выдано до 1 января 2016 года;

выдано исполнительным комитетом;

заламинировано,

сначала необходимо получить повторное свидетельство в отделе ГРАГС. Только после этого документ можно подать на проставление апостиля.

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