ВСП взял паузу в решении по инвалидности прокурора Криворучко, которого КДКП наказала по «делу МСЭК»

ВСП объявил перерыв в рассмотрении жалобы прокурора Андрея Криворучко на решение КДКП.

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На заседании Высшего совета правосудия рассматривалась жалоба начальника отдела противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах Черниговской областной прокуратуры Андрея Криворучко на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 1 апреля 2026 года № 181дп-26 о наложении на него дисциплинарного взыскания.

Обстоятельства дела

Андрей Криворучко работает в органах прокуратуры с апреля 1998 года. Должность начальника отдела противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах Черниговской областной прокуратуры он занимает с 29 сентября 2022 года.

18 июля 2025 года в КДКП поступила дисциплинарная жалоба от исполняющего обязанности руководителя Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора. Основанием стали многочисленные публикации в СМИ в течение 2024–2025 годов о массовой выдаче медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК) заведомо ложных заключений об установлении инвалидности должностным лицам государственных органов, в том числе работникам прокуратуры.

Отмечалось, что отдельные государственные служащие и прокуроры, зная о недостоверности документов, использовали их для незаконного получения пенсии по инвалидности за счет средств Государственного бюджета. Вопрос приобрел значительный общественный резонанс и даже рассматривался 22 октября 2024 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого было принято соответствующее решение.

Прокурор Андрей Криворучко получил II группу инвалидности бессрочно 15 августа 2017 года (после первоначального установления III группы). На момент установления инвалидности он уже имел значительный стаж работы в прокуратуре (более 19 лет, в настоящее время — более 27 лет) и получал пенсию за выслугу лет с июня 2016 года. При этом он не обращался за назначением пенсии по инвалидности.

Заявитель указывал, что в ситуации, когда в СМИ распространялась информация, унижавшая честь, достоинство и деловую репутацию прокурора и авторитет органов прокуратуры в целом, Андрей Криворучко не предпринял никаких надлежащих мер для ее опровержения и подтверждения законности своего статуса лица с инвалидностью.

Решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

По результатам служебного расследования, назначенного Черниговской областной прокуратурой, подтверждены факты установления инвалидности и получения пенсии за выслугу лет.

Комиссия пришла к выводу, что прокурор Андрей Криворучко не предпринял никаких активных мер, направленных на подтверждение законности приобретенного статуса лица с инвалидностью способом, который устранил бы обоснованные сомнения общества и защищал авторитет прокуратуры. В частности, он не инициировал альтернативную проверку, не обращался в компетентные органы с соответствующими медицинскими документами и не подтвердил свою добропорядочность публично.

КДКП квалифицировала такие действия как дисциплинарный проступок, предусмотренный пунктами 5 и 6 части первой статьи 43 Закона Украины «О прокуратуре» (совершение действий, порочащих звание прокурора, и нарушение правил прокурорской этики).

По результатам рассмотрения комиссия привлекла Андрея Криворучко к дисциплинарной ответственности и наложила взыскание в виде запрета сроком на один год на перевод в орган прокуратуры более высокого уровня и на назначение на более высокую должность в органе прокуратуры, в котором он занимает должность.

Что решил ВСП

ВСП после обсуждения решил объявить перерыв в рассмотрении жалобы начальника отдела противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах Черниговской областной прокуратуры Андрея Криворучко на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

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