TikTok предлагают полностью заблокировать в Украине: названы главные причины

Предлагаемые меры могут существенно изменить использование популярной социальной сети в Украине.

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Социальная сеть TikTok все чаще становится предметом дискуссий не только из-за своей популярности среди молодежи, но и из-за вопросов безопасности. На фоне полномасштабной войны в Украине растет обеспокоенность возможным использованием платформы для распространения российской пропаганды, сбора данных пользователей и утечки информации, которая может представлять интерес для противника. Именно с такими аргументами украинцы призывают правительство рассмотреть возможность полной блокировки сервиса на территории страны.

Кабмину предлагают заблокировать TikTok

В Кабинет Министров подали петицию №41/010384-26эп с призывом принять неотложные меры по ограничению (блокировке) доступа и запрету деятельности социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, на территории Украины.

В обращении отмечается, что в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России вопросы информационной безопасности являются неотъемлемой составляющей обороноспособности государства. По мнению автора петиции, платформа TikTok в настоящее время представляет прямую угрозу национальной безопасности Украины.

Почему предлагают запретить TikTok

Одним из главных аргументов названо использование платформы в качестве инструмента дезинформации и информационно-психологических операций.

В петиции утверждается, что российские спецслужбы массово используют TikTok для распространения дезинформации и пропаганды, раскола украинского общества, дискредитации Вооруженных Сил Украины и срыва мобилизационных мероприятий. Также отмечается, что алгоритмы платформы уязвимы к искусственному манипулированию и продвижению враждебного контента.

Еще одним аргументом являются риски утечки чувствительной информации. Автор петиции отмечает, что через платформу неоднократно фиксировались случаи распространения информации о перемещении украинской военной техники, местах расположения сил противовоздушной обороны и последствиях российских обстрелов. Кроме того, в обращении указывается, что сбор персональных данных пользователей компанией ByteDance создает риски их передачи третьим сторонам.

Отдельно в петиции обращают внимание на возможное негативное влияние платформы на детей и молодежь. В частности, речь идет о том, что алгоритмы TikTok могут способствовать распространению деструктивного контента, опасных челленджей и призывов к самопожертвованию либо противоправным действиям среди несовершеннолетних. Также автор считает, что платформа не обеспечивает надлежащей модерации такого контента, что может наносить вред психическому и физическому здоровью молодого поколения.

В петиции ссылаются на опыт других государств

В обращении также отмечается, что ограничения или запреты в отношении TikTok из-за угроз национальной безопасности и рисков утечки данных уже введены либо внедряются в США, странах Европейского союза, Канаде, Великобритании и других государствах-партнерах.

Какие решения предлагают правительству

Кабинет Министров призывают:

инициировать рассмотрение Советом национальной безопасности и обороны Украины вопроса о введении персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций) против компании ByteDance и платформы TikTok;

поручить Службе безопасности Украины и Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины разработать и внедрить механизмы технической блокировки доступа к сервису TikTok на территории Украины;

внести изменения в законодательство, которые запретят использование приложения TikTok на устройствах государственных служащих, военнослужащих и работников критической инфраструктуры.

В завершение автор петиции подчеркивает, что защита информационного пространства Украины является одним из ключевых элементов защиты граждан и государства в условиях войны.

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